La CNMV teme la asistencia de minoristas al macro evento de criptoactivos en Madrid MundoCrypto defiende que no incitarán a la inversión a los asistentes. El Defensor del Pueblo consulta a la Comunidad de Madrid si el acto cuenta con los permisos necesarios

Madrid Viernes, 26 de agosto 2022, 15:05 | Actualizado 19:30h.

Adopción masiva. Es el lema bajo el que este sábado el Wizink Center de Madrid acogerá el controvertido 'Metaverse Day'. Un evento al que se espera que asistan 7.000 personas interesadas en el mundo de los criptoactivos y del metaverso y que llega rodeado de polémica desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pusiese su lupa sobre MundoCrypto, la empresa organizadora.

Tres de los patrocinadores del encuentro (Bybit, Huobi y Bitget) son considerados como chiringuitos financieros por el supervisor. Y la propia MundoCrypto está en su denominada 'lista gris', lo que ha generado que empresas como Playstation o Coca Cola se bajen del carro del evento, así como rostros famosos como Cristina Pedroche o Jorge Fernández, encargados en principio de presentar el acto.

El cerebro de esta plataforma es Mani Thawani, canario de origen indio que el pasado jueves, en una rueda de prensa obligada por el ruido generado, expresó sentirse «dolido» por el trato recibido en los últimos días. Defiende que su empresa no ofrece asesoramiento ni servicios de inversión, sino formación –que, según indicó, es lo que primará este sábado– por lo que no necesita licencia de la CNMV.

El gran temor del organismo es, no obstante, que al encuentro acudan inversores no profesionales que acaben entrando en este segmento de mercado sin apenas formación previa. Un mercado no regulado y que, por tanto, puede ser el perfecto caldo de cultivo para el fraude frente a determinado tipo de público.

Sin ir más lejos, una reciente encuesta del propio regulador evidenciaba que, por ejemplo, un 40% de los tenedores de criptomonedas cree de forma errónea que esta clase de activos está regulada en España. En realidad, solo lo está su publicidad. Y en unos términos muy limitados. Thawani, sin embargo, defiende que su objetivo es ayudar a los reguladores en este punto. «Queremos ser el brazo derecho del supervisor», asegura.

«El 80% de las personas que vendrán serán profesionales y mayores de 25 años. Los menores han de venir acompañados de un adulto. Y muchos de ellos, seguramente licenciados», defienden desde la firma.

De momento, al cierre de esta edición, la página web del evento ha borrado su programa definitivo, ante las bajas de última hora por la polémica generada. Sí se sabe que habrá una mesa redonda en la que participarán reconocidos economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo, así como analistas como Pablo Gil que, a través de sus redes sociales, indicó el miércoles que «llevamos años advirtiendo de los riesgos de invertir en este tipo de activos y esta mesa redonda nos permitirá contarlo directamente a un público que se interesa por estas inversiones pero que en su mayoría desconoce en que consiste y que riesgos lleva aparejados, además de dar nuestra opinión sobre la situación económica y el proyecto del metaverso».

Varios diputados de El Salvador, primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. también acudirán al encuentro que, aunque se promociona como gratuito, cobra 47 euros por reservar el asiento. Esa cantidad se devolverá posteriormente, salvo unos «gastos de gestión» que no se especifican. Y si finalmente alguien decide no acudir, no recuperará la 'reserva'.

Ante la polémica generada, el Defensor del Pueblo anunció el viernes actuaciones ante la CNMVy ante la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid para conocer si 'Mundocrypto Metaverse Day', cuenta con los permisos necesarios para su celebración, aunque en realidad la CNMVtiene poco que decir aquí más allá de la advertencia ya lanzada, pues, como se ha mencionado, el de los criptoactivos no es un mercado regulado. «El Defensor ha iniciado estas actuaciones tras admitir a trámite una queja de una asociación que plantea su preocupación por este fenómeno, extendido entre menores de edad y adultos muy jóvenes», asegura en un comunicado.