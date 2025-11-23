Clece reclama mayor visibilidad para los servicios esenciales de atención a mayores HOY ha reunido a Javier Gallego, director regional de Clece en la zona sur, e Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, para conversar sobre los retos de los servicios sociales

Redacción Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

Cuidar a las personas mayores y garantizarles unos servicios de calidad ha sido el eje principal de la mesa coloquio en la que participaron Javier Gallego, director regional de Clece y filiales en la zona sur, e Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz.

En una sociedad cada vez más envejecida, donde a las personas mayores la soledad y a veces la falta de redes familiares les rodea, los servicios sociales se han convertido en un pilar esencial que busca su bienestar. Por eso, se ha llevado a cabo la mesa redonda 'Los retos de los servicios sociales'.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado lunes en la redacción de HOY, estuvo moderado por José Orantos, director de HOY, y contó con la asistencia de representantes y profesionales del sector.

Entre las reflexiones destacó el compromiso institucional, la gestión especializada y la necesidad de visibilizar la importancia de estos servicios esenciales que no solo ofrecen prestaciones, sino que consiguen crear vínculos imprescindibles.

Javier Gallego quiso, antes de nada, agradecer a los profesionales de Clece, que en esta zona «destacan por su vocación y por trasladar de manera ejemplar los valores sociales de la compañía». También recordó que los servicios sociales esenciales necesitan mayor visibilidad, porque siguen siendo desconocidos para gran parte de la ciudadanía, pese a su impacto directo en el bienestar general.

Gallego definió estos servicios como «el conjunto de prestaciones que las Administraciones Públicas deben poner en marcha para cubrir las necesidades básicas como son la salud, la educación y, especialmente, el cuidado de las personas». Afirmó que Clece opera de lleno en este cuarto pilar conformado por los servicios articulados en la Ley de Dependencia que engloba la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y residencias, entre otros.

Una apuesta por la equidad

Además, recordó que Clece nació hace tres décadas con el propósito de mejorar la vida de las personas, tanto de quienes reciben la atención como de aquellas que la prestan. Fuertemente comprometida con la inclusión laboral de quienes más difícil lo tienen ha convertido en uno de los pilares de su proyecto social la búsqueda de oportunidades de empleo para personas procedentes de colectivos desfavorecidos, como mujeres que han sufrido violencia de género, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. «Identificamos qué demandaba la sociedad y vimos que era imprescindible abrir la puerta del empleo a quien más lo necesitaba», explicó Javier Gallego.

Por su parte el alcalde de la ciudad defendió que la ciudadanía es cada vez más consciente del valor de estos servicios, entre otras razones, porque generan una relación de confianza que va mucho más allá de la atención técnica. «Estos trabajos no solo cumplen una función técnica, sino que generan vínculos humanos». En concreto, Gragera, dentro de estos servicios que presta el consistorio, se centró en la Ayuda a Domicilio.

«Apostamos por un Pacto de Estado por la Dependencia que esté por encima del color político» Javier Gallego Director Regional Sur de Clece

Subrayando que muchas personas usuarias viven situaciones de vulnerabilidad o de soledad no deseada, la figura del profesional que entra en su domicilio o les acompaña diariamente «se convierte en un apoyo fundamental, también a nivel afectivo». Esta relación va más allá de la prestación asistencial ya que crea lazos, confianza y bienestar emocional.

También recordó que la percepción de calidad suele ser muy positiva entre usuarios y sus familias, aunque también reconoció que son servicios «muy sensibles». «Pero si uno observa el mapa general de satisfacción, la valoración es claramente alta», defendió Gragera.

Desafío de la gestión

Durante la jornada también se abordó la complejidad administrativa a la que se enfrentan las entidades locales y las empresas del sector. Gragera explicó que actualmente existe una «dispersión normativa» que dificulta la gestión.

Un ejemplo es la atención a personas que aún no tienen reconocida la situación de dependencia. Esto significa que atienden a quienes todavía no están formalmente dentro del sistema, pero se encuentran en situación vulnerable.

Gragera defendió que la prioridad debe seguir siendo la persona. «Independientemente de la complejidad, lo primero son las personas y sus circunstancias», insistió.

Colaboración

Desde 2018, el Ayuntamiento ha reforzado su compromiso con este ámbito mediante un modelo mixto: colaboración público-privada a través de empresas como Clece y filiales o los refuerzos temporales vinculados a los planes de empleo municipales financiados por la Junta de Extremadura. Esto ha permitido llegar a más personas y ampliar la cobertura en una sociedad cada vez más envejecida y con mayores dificultades de conciliación familiar.

92.000 personas forman parte de la plantilla de Clece

10.820 personas proceden de colectivos desfavorecidos (mujeres que han sufrido violencia de género, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social)

Expuso el responsable de Clece que, en la actualidad, confluyen una serie de «factores que nos afectan gravemente, como son la inflación, que ha tenido una subida del 21,5% desde enero de 2020; el enorme incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), que ha aumentado un 61% con respecto a 2018, o el mecanismo de equidad intergeneracional, una cotización adicional que se aplica a las nóminas de cada trabajador desde 2023. Las adjudicatarias estamos asumiendo todos los sobrecostes anteriores sin posibilidad de repercutírselos a la Administración por la Ley de Desindexación, aprobada en 2015». Con esta ley vigente, «no podemos revisar los precios de los contratos públicos durante su vigencia, obligándonos a asumir sobrecostes por factores exógenos y tener que hacer frente a un gasto que no pudieron calcular cuando presentaron su oferta a la licitación pública».

La normativa genera incertidumbre a la hora de presentar ofertas en las licitaciones para la gestión de servicios esenciales, lo que provoca que muchas empresas declinen presentarse a las convocatorias, que en muchas ocasiones quedan desiertas.

Corazón social

Por el contrario, y como ejemplo de buen hacer, Gallego aprovechó para felicitar al Ayuntamiento por el pliego de ayuda a domicilio que han puesto en marcha y que destacó como «modélico», ya que ha apostado por valorar la mejor propuesta global, económica y técnica.

El alcalde, por su parte, explicó que cuentan con el Instituto Municipal de Servicios Sociales, compuesto por trabajadores sociales, educadores, psicólogos y un equipo muy profesional, que conoce los barrios y sus necesidades. «Es un servicio con alma, y esa alma debe reflejarse en los pliegos. La oferta más barata no siempre es la mejor», añadió.

«Existe una dispersión normativa que dificulta la gestión de los servicios» Ignacio Gragera Alcalde Badajoz

Ante la pregunta de que si el modelo de Clece es con corazón social o una estrategia para diferenciarse en los concursos su director regional lo tiene claro: ambas cosas. «Queremos trabajar con clientes que valoran nuestro compromiso social. Llevamos 30 años apostando por dar oportunidades reales. Mientras la Ley obliga a tener un 2% de personas con discapacidad, nosotros somos más de 92.000 empleados y empleadas y el 12 % pertenece a colectivos desfavorecidos. «En Badajoz, el 47% de la plantilla de Clece y filiales».

Javier Gallego señaló que trabajan mano a mano con el Tercer Sector, a través de convenios de colaboración para la inserción laboral de estos colectivos. Como ejemplo, los firmados con Cruz Roja o Fundación Don Bosco y otras entidades que ayudan a estas personas. «Luego nosotros completamos su formación y las contratamos».

Modelos antiguos

En Badajoz hubo épocas en las que servicios como el de la limpieza se convertían en agencias de colocación, lo que derivó en absentismo y mal funcionamiento. Por lo que hacen falta políticas reales para que la inclusión deje de ser una excepción y se convierta en norma sin repetir esos errores. Ante esto, el alcalde señaló que hay personas con discapacidades totalmente capacitadas y muy comprometidas. «Nosotros, en muchos contratos, incluimos la posibilidad —e incluso la necesidad— de que parte del personal tenga una discapacidad. Todos ganamos, gana la sociedad, el servicio, las personas y las empresas», sentenció.

Financiación insuficiente

El director regional de Clece señaló que otro de los retos de los servicios públicos esenciales; la financiación de la Ley de Dependencia (2006) tiene ya 18 años y sigue sin resolverse su principal problema: la financiación. Establecía que el Gobierno central aportaría el 50%, pero en la actualidad ronda el 39%.

«España dedica un 0,9% del PIB, frente al 2,4% del Reino Unido, por ejemplo. Falta diálogo, acuerdos entre administraciones y un Pacto de Estado de la Dependencia, como los que existen contra el terrorismo o la violencia de género. Este Pacto de Estado que proponemos estaría por encima del color político», expresó.

Debate inmigración

En los servicios de cuidados hay mucha población inmigrante. A lo que el alcalde respondió que se trata de un «debate enorme». «Una inmigración ordenada y regular es positiva, ya que obliga a los empleadores a cumplir la ley y evita abusos. La inmigración irregular provoca precariedad y explotación, porque esas personas no pueden acceder a derechos ni regularizarse».

«Necesitamos inmigración, pero ordenada, con permisos de trabajo, con formación y con capacidad del país para acoger e integrar. No solo en cuidados, también en hostelería y profesiones técnicas. Si no salimos de esa polarización, habrá graves problemas sociales y falta de mano de obra cualificada», concluyó.

Cuidado en red: proteger a los que cuidan Cuidado en red es un servicio telefónico de atención psicoemocional ofrecido a las personas trabajadoras de Clece y a sus familiares directos a través de Corazón y Manos, la asociación sin ánimo de lucro de la compañía. Se encuentra respaldado por un equipo de psicólogos colegiados y comenzó a prestarse a los profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuya labor supone una importante carga emocional, tanto para las auxiliares como para los equipos de coordinación que trabajan a diario en el cuidado de personas mayores o dependientes. Cuidado en red tiene como misión contribuir a ese equilibrio emocional a través de un servicio telefónico gratuito, privado y confidencial, atendido por un equipo de 500 psicólogos y trabajadores sociales las 24 horas al día, durante todo el año. Esta iniciativa es confidencial, una característica clave para que todas las personas que llamen se sientan con la libertad de exponer su caso sin miedo de que se les reconozca. El acceso al servicio se realiza mediante una palabra clave para salvaguardar el anonimato y no se guarda ningún dato personal de las consultas.