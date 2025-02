Claves para la transformación extremeña en tiempos de incertidumbre y crisis

C. MORENO

JOSÉ TOMÁS PALACÍN BADAJOZ. Domingo, 25 de septiembre 2022, 07:53 Comenta Compartir

La redacción de HOY en Badajoz ha acogido esta semana, en colaboración con Philip Morris, la mesa redonda 'Sectores extremeños de transformación', donde han participado cuatro representantes de algunas de las áreas económicas más relevantes de la región —tabaco, agricultura y ganadería, actividad comercial e ingeniería industrial y energéticas—. En el encuentro ofrecieron su visión sobre la situación de incertidumbre que atraviesa Extremadura y el mundo y aportaron una perspectiva optimista sobre el futuro al defender que, aunque sea un momento difícil, una tormenta perfecta provocada por la subida de precios generalizada, el aumento en el coste de la energía, una economía dañada poscoronavirus o la guerra en Ucrania, es en estas situaciones cuando surgen las oportunidades. Las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, la responsabilidad económica o la educación son claves para que estos sectores no solo crezcan por sí mismos sino que, además, funcionen como líneas tractoras que ayuden a todo el ecosistema empresarial.

Carlos Almaraz, responsable de Asuntos Regulatorios de Philip Morris en España, indicó que, a nivel general, el principal impacto sobre la economía es la desaceleración y el encarecimiento de la financiación aunque compañías como la suya, una empresa multinacional cuyas decisiones tienen en cuenta su implantación en más de 150 países, tienen margen para capear ciertas problemáticas como puede ser la falta de suministro para dispositivos electrónicos.

«Donde debería estar el foco de las empresas en estos momentos de incertidumbre es en la innovación. La prioridad, ante una situación que afecta y puede ensombrecer el ánimo y el consumo, debe estar también en ser mejores con el cliente y garantizar la fidelización. Son momentos duros donde el bolsillo se resiente y todo lo relacionado con el consumidor adquiere una mayor importancia», recalcó.

Para Philip Morris, el foco de las empresas en estos tiempos de incertidumbre debería estar en la innovación y la ciencia

Innovación y ciencia

En su compañía, de hecho, han unido esos dos focos: proponen nuevos productos que reduzcan el daño asociado a los cigarrillos (innovación) que están avalados por estudios científicos (cuidado del usuario). «Llevamos más de una década liderando un giro total en el sector del tabaco», resaltó al recordar que Philip Morris ha invertido más de nueve mil millones de dólares en I+D+i para productos que demandaba la propia sociedad, a la que se le ha ofrecido mejores alternativas.

Además, cuenta con alrededor de mil expertos —entre especialistas, biólogos, farmacéuticos o técnicos, entre otros— y una capacidad de patentes muy amplia; no en vano, es la tabaquera con mayor número de patentes a nivel europeo, más de 4.600. «Puede parecer anecdótico, pero esto demuestra que es muy importante para nosotros».

El representante de Philip Morris, como el resto de los miembros de la mesa de debate, se mostró optimista pues en todas las situaciones se pueden descubrir oportunidades. Almaraz señaló que en su compañía tienen una estrategia clara y definida: «Solo podemos controlar lo nuestro, no las crisis energéticas, por ejemplo. De ahí que cuidemos al cliente, a nuestros trabajadores, busquemos talento y digitalicemos nuestros procesos».

Sánchez: «La pandemia nos ha dejado exhaustos de ideas, pero tenemos que darle otra vuelta más y volver a innovar»

Sobre su peso en Extremadura, además del cultivo del tabaco, cabe recordar que Philip Morris cuenta con su centro de atención al cliente, con 120 personas trabajando con herramientas digitales, en Olivenza. Para él, Extremadura empieza a ser óptima para invertir, además del potencial que encierra. Aun así, Almaraz ha señalado también que falta fomentar el espíritu emprendedor, que está «aletargado». «No se puede ser conformista y esperar que te empujen. Hay que aprovechar las oportunidades», reafirmó.

La simbiosis en el campo

Fernando Montero de Espinosa, director del Departamento de Producción Vegetal de Nugest coincidió en señalar como claves para la supervivencia en la crisis la inversión en innovación y más cuidado del cliente, aunque reconoció que el sector agrícola se verá afectada por la situación económica, que frenará la inversión en I+D+i o todo aquello que suponga un gran gasto inicial.

La entrada de Amazon, la mina de litio o la fábrica de diamantes son ejemplo de grandes inversiones en Extremadura

Montero de Espinosa cree que «todavía no le hemos visto las orejas al lobo», pero apuntó la simbiosis entre agricultura y ganadería como una de las soluciones al campo extremeño. Y puso un ejemplo propio: «Hemos desarrollado una patente con otros actores para recuperar el residuo de las almazaras y crear pienso para los animales, un círculo cerrado en Extremadura». Esto es, kilómetro cero, más sostenibilidad, innovación, cuidado del cliente. Aprovechar una oportunidad para solucionar varios problemas de una vez.

En definitiva, habría que cerrar ese círculo, no gastar tanto en materias primas, en cereales, ya que de este modo se tendría a nivel empresarial una gran oportunidad: «Lo que se generara se consumiría aquí, los márgenes y beneficios se quedarían aquí. Con el apoyo de fondos europeos nos podríamos adelantar a una posible escasez de materias primas. Con este tipo de proyectos, no tendríamos tantos problemas».

Además, también ha señalado que hay que hacer más atractivo el campo para los jóvenes. «Hay que enseñar en las escuelas, en la universidad, qué es lo que compramos en el supermercado, hay que familiarizarse con ello. Nadie quiere trabajar en el campo, así que tenemos que cambiar esa percepción y hacer que el sector también se convierta en un trabajo rentable y sostenible».

Qué pasará en enero

Juan Francisco Sánchez, responsable técnico de Pi Medical, también coincide en este aspecto aunque señaló otro camino: «Necesitamos cambiar la percepción de lo que queremos ser». Por ello, ha destacado que hay que ir paso a paso y despejar la incertidumbre. «La familia gastó todo lo ahorrado durante la pandemia. No sabemos qué pasará en enero. Hay familias asfixiadas que no saben si entrarán en una espiral de precios y salarios».

Para que las familias vayan bien, las empresas deben ir bien, y viceversa. ¿Qué pueden hacer las empresas extremeñas en este entorno de subida de costes? Según Sánchez, tener un control financiero estable y que repercuta en el cliente, todo en tiempo real. «Dos o tres meses de deriva te llevan al embarrancamiento. Hay que estar cerca del cliente y acercarse a los que no son tuyos. La pandemia nos ha dejado exhaustos de ideas, pero hay que darle otra vuelta más y volver a innovar, por el I+D+i, la ciencia. Cómo podemos hacer un producto mejor, esa es la clave», subrayó.

En Pi Medical, referente en la fabricación de mascarillas durante la pandemia, se habla también de reciclaje, ecología, menor uso de plásticos, dispositivos inteligentes. Pero todo ello surge en época de crisis. «En época de bonanza no hay cambios, solo ocurren en situaciones como la actual porque o hay problemas o se prevén problemas. En esa coyuntura, algunas empresas se quedan atrás y otras surgen. No se puede pensar en negativo, hay que ser siempre un motor de cambio», aseveró.

Del mismo modo, destacó que a Extremadura se la ve como un paraíso natural, pero que necesita más industria, que los proyectos no se caigan. «Necesitamos vivir del suelo industrial, no solo del medioambiente. ¿Qué quiero ser? ¿Funcionario o emprendedor? Para cambiar esa perspectiva hace falta gente que tenga éxito, que se pueda imitar. Y eso se consigue apostando por las empresas».

Por último, la crisis energética, los desajustes en la cadena de suministros y la guerra en Ucrania son, según Ángel Carlos Bernáldez, director de la Unidad de Energía de Arram Consultores, el origen del problema actual. «Y no tiene pinta de que vayan a bajar los precios de la energía. Desde el punto de vista energético nos enfrentamos a un problema de subsistencia».

Europa tiene que cambiar su modelo energético, señaló Bernáldez, y de forma más acelerada de lo que tenían previsto. Es en esta situación, de nuevo, en la que aparecen las oportunidades: una administración pública que acompañe a las empresas, mayor financiación... «Hay que hacer que el hidrógeno, el biogás, el litio, las baterías sean más competitivos, aunque todavía falte para ello».

Cuando los emprendedores empiezan a tener ideas, aseguró Bernáldez, es cuando llaman a Arram. «El nivel de proyectos que quieren implantarse en Extremadura nos tiene asustados, en el buen sentido de la palabra».

Sin embargo, para ello, hay que fijar la población. Según él, en Extremadura «nos lo vamos creyendo poco a poco», pero la gente de fuera no viene a trabajar. «En el sector de la ingeniería nos cuesta horrores traer a gente de fuera, no se ven haciendo carrera aquí. Contamos con grandes profesionales, así que hay que fijar población, no se pueden ir fuera los nuestros. Necesitamos que surja un espíritu emprendedor, tenemos que tener el objetivo de ser los mejores trabajadores en esas grandes fábricas de futuro», recomendó.

Hay un panorama incierto, pero las iniciativas no paran. La entrada de Amazon en la región, transformación del litio, fábrica de diamantes en Trujillo, fábrica de cartonaje aprovechando el cambio en la forma de vender... «Es un momento histórico. Como nunca hemos tenido tren, que se nos averíe este nuevo nos da un poco igual. Pero si pudiéramos llegar en dos horas a Madrid nos comeríamos el mundo».

Temas

Extremadura