Claves para entender la maquinaria

El Fogain nació en 2001 como respuesta a la normativa europea para proteger a los inversores minoristas. Pero, ¿cómo funciona y de dónde sale el dinero para las indemnizaciones?

El fondo garantiza la recuperación del efectivo y los instrumentos financieros con un máximo de 100.000 euros por inversor cuando la entidad no puede devolverlos por existirun concurso judicial o cuando la CNMV declara su cese de actividad por problemas financieros. Es el regulador de los mercados el que aprueba su presupuesto, así como el inicio de cualquier actuación.

El fondo se financia con las aportaciones anuales de las 178 entidades adheridas. Estas son sociedades y agencias de valores y gestoras de carteras, a las que en 2010 se sumaron las de fondos de inversión que realizan servicios de gestión discrecional. Otra fuente son los ingresos financieros que obtiene de la inversión de su patrimonio y las cantidades que puede recuperar en el ejercicio de los derechos en que se subroga como consecuencia del pago de indemnizaciones a los inversores. En caso de ser necesario, también puede pedir un préstamo a entidades financieras o a la CNMV.

Ante la insolvencia del intermediario, el inversor debe dirigirse a la gestora del Fogain. El cálculo de la cantidad se realiza sumando el efectivo y el valor de mercado de los instrumentos a nombre del cliente en la fecha en que se declare la insolvencia. Si hay varios titulares en una misma cuenta, las posiciones individuales se calculan a partes iguales o, en su defecto, según lo establecido en el contrato firmado con la entidad.

Desde la CNMV recuerdan que las operaciones a través de intermediarios no autorizados (chiringuitos financieros) no se benefician de esta protección. «De ahí la importancia de acudir a entidades registradas y supervisadas por las autoridades competentes», insisten. Los expertos recuerdan que el Fogain tampoco cubre las pérdidas derivadas de la evolución de los mercados ni las inversiones en bienes tangibles. Es decir, ni sellos ni obras de arte estarían 'protegidas', al no ser consideradas inversiones financieras.

