China prepara su contraataque comercial y sopesa abrir la guerra del cerdo con España

El vino se perfila como otra posible víctima

El vino no pasa por su mejor momento en China. Las ventas de caldos extranjeros llevan varios años en caída libre. Y, de forma paralela, el gigante asiático está tratando de desarrollar su propia industria vitivinícola. Por eso, no ha tenido problema en utilizar este producto para abrir guerras comerciales con países como Australia, un gran productor. «Podría servir para arremeter contra España, porque hay mucho 'stock' en el país», avanza un empresario del sector agroalimentario. Afortunadamente, el impacto sería limpitado, porque en 2023 las exportaciones españolas de vino a China tuvieron un valor de solo 54,2 millones de dólares. Cayeron un 36,3%, casi el doble que el desplome general del vino extranjero. «El problema en estas negociaciones es que nosotros no estamos dispuestos a perder, aunque sea en lo más mínimo, y eso facilita que China gane todos los pulsos», explica el empresario. No obstante, recalca que «en Bruselas hay cada vez más cansancio y cunde la sensación de que con China siempre perdemos». Por eso, vaticina que el giro hacia la derecha de las elecciones europeas propicie que la UE sea «más dura» con Pekín. «Lo que pasa es que China puede dividir al continente anunciando inversiones jugosas aquí y allá».