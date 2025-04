El 'cero covid' de China lo pagamos todos

Zigor Aldama Domingo, 8 de mayo 2022 | Actualizado 09/05/2022 12:19h. Comenta Compartir

Fei cumple hoy dos meses encerrado en el piso que comparte con otros dos jóvenes en la capital económica de China, Shanghái. Pero Fei confía en que hoy sea el primer día en el que pueda salir de su bloque para algo que no sea hacerse una prueba PCR. «Yo sigo sin creérmelo», comenta en vísperas de su teórica liberación. Y le sobran razones para recelar. «Han ido cambiando las fechas una y otra vez, poniendo todo tipo de excusas para mantenernos confinados», cuenta este joven cocinero chino que, como sus compañeros de cuarentena -un japonés y un canadiense-, ha decidido marcharse del país en cuanto tenga la oportunidad. «Que nos podamos mover no quiere decir que podamos salir de China», puntualiza.

Ampliar

El número de vuelos internacionales ha caído a mínimos, los billetes tienen precios astronómicos, y realizar las gestiones administrativas necesarias para abandonar el país cuando no se puede pisar la calle es misión imposible. «El Covid ha desconectado a China del resto del mundo en casi todos los sentidos. El comercial ha sido la gran excepción. Pero los confinamientos que se dan por todo el país en un grado u otro comienzan a lastrar la economía», comenta Xiao Hu, una joven emprendedora china que tiene una tienda 'online' y que ha visto cómo sus ingresos han caído hasta coquetear con el cero. «Sin embargo, los gastos han subido porque tengo que buscar alternativas logísticas costosas», señala.

Algo parecido le sucede a Fei. «Llevo dos meses sin cobrar, igual que uno de mis compañeros, que es entrenador en un gimnasio. Y no hay ninguna ayuda del Gobierno. Entre quienes pueden trabajar desde casa hay muchos que cobran solo un porcentaje de su sueldo», explica.

Los residentes de Shanghái estan ya hasta el gorro del confinamiento de la ciudad y de la estrategia 'cero covid' de China. https://t.co/zBB99CKcu4 pic.twitter.com/2MB8MzMrjg Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) May 8, 2022

Temor a una caída del PIB

Los analistas coinciden en señalar que el impacto del confinamiento de Shanghái, al que se suman cuarentenas más selectivas en una veintena de ciudades -incluida la capital, Pekín, que ha estado blindada en todo momento y en la que ahora se están endureciendo las restricciones-, va a lastrar el crecimiento económico del segundo trimestre. Si entre enero y marzo el PIB de China se expandió un 4,8%, el temor hoy es que entre abril y junio pueda llegar incluso a contraerse, un extremo que las Autoridades quieren evitar a toda costa. El Fondo Monetario Internacional ya ha rebajado la previsión de crecimiento para todo el año del 4,8% al 4,4%, casi la mitad del 8,1% que marcó el año pasado.

Ampliar

En cualquier caso, el puñetazo no va a golpear únicamente la cartera de los ciudadanos chinos. La onda expansiva se va a sentir a nivel global. Porque Shanghái es uno de los principales motores económicos de la segunda potencia mundial y ni siquiera las burbujas laborales que mantienen a los trabajadores en sus puestos de trabajo día y noche han logrado evitar el cierre de fábricas tan importantes como la de Tesla. El Ministerio de Industria ha creado una 'lista blanca' para mitigar las consecuencias de los confinamientos en empresas clave, pero se estima que incluso ésas solo pueden acceder a un tercio de la plantilla.

Y el mayor problema se encuentra en el puerto de Shanghái, el mayor del mundo. En esta infraestructura clave para la globalización se han implementado protocolos burbuja con la intención de reducir el impacto en la cadena de suministros, pero el atasco es monumental. Uno de cada cinco portacontenedores del planeta está a la espera de atracar en un puerto chino: superan los 700, más del doble que el año pasado por las mismas fechas, cuando la cadena logística estaba tensada al límite y el precio de los fletes se había multiplicado por diez.

Desafortunadamente, Alberto Fernández, director de la bodega Torres en China y uno de los españoles con más experiencia en el país, vaticina que lo peor está aún por llegar a Europa. «Los notaremos sobre todo en agosto o septiembre», prevé. Y se sentirá en forma de escasez de producto y de más inflación. «Hay dos tipos de sobrecoste: el provocado por el encarecimiento de los productos fabricados en China, derivado del aumento de los precios de la logística nacional y de las pérdidas provocadas por los meses de confinamiento en los que han tenido que seguir cubriendo costes, y el relacionado con el incremento de los fletes entre China y Europa», analiza Fernández, que también espera grandes dificultades para las empresas extranjeras que operan en el gigante asiático.

Buen ejemplo de ello es la suya propia, que se está quedando sin existencias debido a la imposibilidad de acceder a sus almacenes en Shanghái desde el pasado 28 de marzo, un hecho que ha provocado el desplome sin precedentes de las ventas en abril. «Y mayo va a ser peor», asegura. El sector servicios va a ser el más afectado por los confinamientos, y Fernández ya avanza que muchos bares y restaurantes serán incapaces de hacer frente a sus deudas. Pero el daño es general y afecta a multitud de empresas que hacen negocios en China.

«Prisioneros de su narrativa»

«La situación es catastrófica», sentencia otro español, propietario de una empresa de comercio electrónico en el norte del país. «Nosotros tenemos dos contenedores por los alrededores de Shanghái, con un mes de retraso para llegar a puerto. Esto nos genera mucha presión porque es capital parado, reduce el tiempo que los productos pueden estar en las baldas de las tiendas, y nos obliga a hacer promociones de derribo si no hay ventas», explica.

Por si fuese poco, Fernández aprecia debilidades estructurales en el consumo chino, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento global en las últimas tres décadas. «Ha habido despidos en grandes tecnológicas y en el sector educativo. Hay mucha gente de clase acomodada que va a consumir menos por la inseguridad laboral y el endeudamiento de las familias, que supera ya al de Alemania», explica.

«Este año y el que viene el consumo interno descenderá. La economía china no está bien. Este es el momento de irse», apostilla el directivo español. Y no es el único que piensa así. En una inusualmente dura entrevista con The Market, el presidente de la Cámara de Comercio de Europa en China, Joerg Wuttke, aseguró que «los líderes chinos son prisioneros de su propia narrativa», en relación al discurso prevalente sobre la eficacia del 'cero covid' para salvar vidas.

Ampliar

«En Europa vemos que se está recuperando la normalidad, pero en China las Autoridades siempre vuelven al punto de partida», afirmó Wuttke, subrayando que el impacto económico del confinamiento en Shanghái es «casi tan duro» como el del inicio de la pandemia. No en vano, un informe publicado por la Cámara esta semana concluye que el 78% de las empresas europeas en China considera que el país es menos atractivo por su política con el coronavirus, que un 60% ha reducido sus previsiones de ingresos allí, y que el 23% está planteándose trasladar su capital a otros mercados -más del doble que a principios de año-. Por si fuese poco, en torno a la mitad de los residentes extranjeros se han marchado del país desde que comenzó la pandemia.

Con la mayoría de la población vacunada -aunque el porcentaje cae entre la gente de edad avanzada- y los síntomas más leves que provoca la variante ómicron, muchos no entienden por qué Pekín se mantiene en sus trece. Pero es que una cuestión sanitaria se ha convertido en un asunto político. Y con el presidente Xi Jinping a la espera de acceder a un tercer mandato en otoño -algo que no sucedía desde tiempos de Mao Zedong-, un cambio de estrategia podría entenderse como una concesión a las facciones que, dentro del propio Partido Comunista, apuestan por convivir con el virus. Shanghái lo intentó y el tiro le ha salido por la culata, lo cual refuerza la posición de Xi como abanderado del 'cero covid' que vamos a pagar todos.

Una desescalada por fases con peligro de dar marcha atrás Para sorpresa de todos, el de Shanghái ha sido el confinamiento más estricto y polémico de toda la pandemia en China. Incluso más que el de Wuhan, la ciudad en la que primero se detectó el coronavirus. No en vano, la megalópolis más poblada de China la ha superado en casos diarios detectados, llegando a superar los 20.000, aunque el número de fallecidos durante esta ola no ha superado los 500. En cualquier caso, desde que el 27 de marzo anunció el confinamiento total en dos fases, Shanghái se ha introducido en el túnel del tiempo y ha regresado a 2020. Peor incluso: ha gestionado el confinamiento de forma caótica, separando a hijos de sus padres, provocando escasez de alimento en gran parte de sus 25 millones de habitantes, a quienes ha llegado a cerrarles la puerta por fuera en una tormenta que puede dejar graves secuelas psicológicas. Además, aunque las empresas tienen prohibido despedir a sus trabajadores en esta coyuntura, muchos no están cobrando su sueldo y carecen de un colchón como el de los ERTE en España. Afortunadamente, el número de casos ha comenzado a bajar ya de forma considerable y, como sucedió en nuestro país, las Autoridades han diseñado un proceso de desescalada paulatina. Arrancó justo hace una semana con el permiso otorgado a los residentes de urbanizaciones sin contagios para que puedan pasear por las zonas comunes del complejo residencial -algo permitido a 7,9 millones de personas-. Si no se detectan contagios, la libertad se extiende luego al barrio. «Pero no sé de qué sirve si está todo cerrado», critica Fei. Según las últimas informaciones que circulan en las redes sociales chinas -más eficaces que la prensa oficial para determinar la duración de los confinamientos-, la cuarentena de la ciudad más poblada del país no concluirá hasta el próximo día 24, siempre que se mantenga la tendencia a la baja del número de casos. «Nuestra previsión es que la normalidad no se recupere hasta junio», comenta un empresario español. Y todos son conscientes de que este es un proceso reversible.

Comenta Reporta un error