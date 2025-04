El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX condenado a 25 años de cárcel por fraude

R. C.

El cerebro y fundador de la plataforma de compra y venta de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido condenado a 25 años de prisión ... por fraude. Lo que se ha considerado uno de los mayores fraudes financieros en Estados Unidos –los clientes de FTX perdieron 8.000 millones de dólares, los inversores de capital de FTX perdieron 1.700 millones de dólares y los prestamistas del fondo de cobertura de Alameda Research, fundado por Bankman-Fried, perdieron 1.300 millones de dólares– se salda con la condena del ex niño prodigio multimillonario. Un jurado declaró culpable a Bankman-Fried el pasado 2 de noviembre de siete cargos de fraude y conspiración tras el colapso de FTX en 2022.

Sin remordimiento

Ahora, el juez de distrito Lewis Kaplan ha dictado sentencia después de rechazar la afirmación de Bankman-Fried de que los clientes de FTX en realidad no perdieron dinero y lo acusó de mentir durante su testimonio en el juicio. El juez señaló que Bankman-Fried no había mostrado ningún remordimiento: «Él sabía que era un delito. Lamenta haber hecho una apuesta muy mala sobre la probabilidad de que lo descubrieran».

Los fiscales habían pedido una pena de prisión de 40 a 50 años, mientras que el abogado defensor de Bankman-Fried había argumentado que una sentencia de menos de cinco años y medio sería apropiada.

Bankman-Fried testificó en su propia defensa que cometió errores como no implementar un equipo de gestión de riesgos, pero negó que tuviera la intención de defraudar a nadie o robar el dinero de los clientes: Su abogado intentó que no se le comparara con otro estafador famoso, Bernie Madoff, que montó un esquema piramidal fraudulento. «Sam no era un asesino en serie financiero despiadado que se proponía cada mañana hacer daño a la gente», argumentó el abogado defensor. Sin embargo, el fiscal dijo: «La criminalidad aquí es de escala masiva. Fue omnipresente en todos los aspectos del negocio». Tres de los antiguos colaboradores de Bankman-Fried fueron testigos de cargo en el juicio y contaron que les había ordenado que utilizaran los fondos de los clientes de FTX para cubrir las pérdidas en Alameda Research.

Bankman-Fried, de 32 años, hijo de dos profesores de Standford, se graduó en el MIT y logró una fortuna de 26.000 millones de dólares antes de cumplir los 30 años, según la revista Forbes, con sus inversiones en activos digitales y la plataforma de criptodivisas que fundó.