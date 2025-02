El cereal, el arma sorpresa de Putin

Pocos sabían que Rusia y Ucrania conforman dos de los graneros del mundo hasta que estalló la guerra. Sus tierras fértiles alimentan a más de 400 millones de personas en toda Europa, el norte de África y Oriente Medio. Y el parón de sus exportaciones amenaza con generar una crisis alimentaria global de consecuencias imprevisibles, con muchos importadores sufriendo ya problemas de abastecimiento y una subida de precios que no tiene visos de moderarse.

Principales productores de trigo En toneladas CHINA 131.447.224 INDIA 99.700.000 RUSIA 72.136.149 EE UU 51.286.540 FRANCIA 35.798.234 CANADÁ 31.769.200 PAKISTÁN 25.076.149 UCRANIA 24.652.840 AUSTRALIA 20.941.134 Principales productores de trigo En toneladas 131.447.224 CHINA 99.700.000 INDIA 72.136.149 RUSIA 51.286.540 EE UU 35.798.234 FRANCIA CANADÁ 31.769.200 PAKISTÁN 25.076.149 24.652.840 UCRANIA 20.941.134 AUSTRALIA Principales productores de trigo En toneladas 131.447.224 99.700.000 72.136.149 31.769.200 24.652.840 51.286.540 35.798.234 25.076.149 20.941.134 PAKISTÁN CHINA RUSIA FRANCIA AUSTRALIA CANADÁ INDIA EE UU UCRANIA 131.447.224 Principales productores de trigo En toneladas 99.700.000 72.136.149 25.076.149 51.286.540 35.798.234 24.652.840 31.769.200 20.941.134 CANADÁ PAKISTÁN CHINA INDIA RUSIA EE UU FRANCIA UCRANIA AUSTRALIA

Vladimir Putin ha convertido el ataque deliberado a la cadena de suministro global en su principal arma para defenderse de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión. Ya lo ha hecho con el gas, cuyas exportaciones representan en torno al 20% del comercio mundial y un 40% de las compras de la Unión Europea, con especial impacto en la industria alemana, motor económico continental.

Ahora, el bloqueo de las ingentes reservas de cereal almacenadas en silos en el puerto de Odesa, el principal del mar Negro, ha derivado en una reacción en cadena en la que el proteccionismo se ha convertido en la opción de muchos otros países para proteger su consumo interno.

India, otro de los grandes productores mundiales, ha sido de los últimos en restringir sus exportaciones de cereales, tras una mala cosecha provocada por la ola de calor temprana que derivó incluso en cortes de energía en la región. Pero según datos de la FAO, hasta 21 países lo habían hecho ya a cierre de abril de 2022, cifra que algunas organizaciones como Save the Children elevan ya a 53.

Los expertos coinciden en que la situación es ya insostenible para muchas regiones africanas y de Oriente Medio, que importan más del 50% de sus necesidades de cereales de Rusia y Ucrania. Países que, además, llevan años sufriendo en sus propias cosechas el impacto del cambio climático, que en los últimos años obligó a frenar la producción interna y a tirar de importaciones para su abastecimiento ante la escasa rentabilidad obtenida de sus tierras.

Entre los más dependientes de la producción agrícola de Ucrania se encuentran el Líbano (que importa del país casi el 75% del trigo que consume), seguido de Libia (40%) o Túnez (25%).

Con los puertos cerrados a cal y canto, se estima que Ucrania acumula todavía 25 millones de toneladas de cereal de su anterior cosecha en los silos de almacenamiento y en el puerto de Odessa, completamente minado. Y pronto llegarán los granos de la nueva cosecha aunque, según cálculos de la FAO, casi el 30% de las zonas cultivables en la región no podrán cultivarse por culpa de la guerra.

En las últimas semanas, Turquía se ha convertido en protagonista inesperado del conflicto al alcanzar un preacuerdo con Rusia para intentar desbloquear las exportaciones por mar (que el pasado año supusieron un 90% del total). Su plan era el de escoltar a los barcos que portan el grano. Pero Ucrania rechaza el contenido del acuerdo bendecido por Putin, al exigir Moscú poder inspeccionar los buques que salgan por la zona.

Atasco en el puerto de Odessa 80 buques internacionales de carga varados en los puertos ucranios. 25 millones de toneladas de cereal retenidos en los silos y puertos. 10% 6 Mill. de toneladas de cereales es la capacidad de carga de los trenes. de toneladas de cereales al mes se exportan por mar desde Ucrania. x 1 = x 50/70 Hacen falta entre 50 y 70 trenes para cargar lo que puede trasladar un solo barco. Atasco en el puerto de Odessa 80 buques internacionales de carga varados en los puertos ucranios. 25 millones de toneladas de cereal retenidos en los silos y puertos. 10% 6 Mill. de toneladas de cereales es la capacidad de carga de los trenes. de toneladas de cereales al mes se exportan por mar desde Ucrania. x 1 = x 50/70 Hacen falta entre 50 y 70 trenes para cargar lo que puede trasladar un solo barco. Atasco en el puerto de Odessa 25 6 Millones millones de toneladas de cereal retenidos en los silos y puertos. de toneladas de cereales al mes se exportan por mar desde Ucrania. 10% de toneladas de cereales es la capacidad de carga de los trenes. x 1 = x 50/70 80 buques internacionales de carga varados en los puertos ucranios. Hacen falta entre 50 y 70 trenes para cargar lo que puede trasladar un solo barco. Atasco en el puerto de Odessa 6 Millones de toneladas de cereales al mes se exportan por mar desde Ucrania. 10% de toneladas de cereales es la capacidad de carga de los trenes. 25 x 1 = x 50/70 millones de toneladas de cereal retenidos en los silos y puertos. 80 Hacen falta entre 50 y 70 trenes para cargar lo que puede trasladar un solo barco. buques internacionales de carga varados en los puertos ucranios.

Las otras opciones que se barajan para dar salida al grano no parecen del todo factibles. Ucrania exporta al mes unos seis millones de toneladas por mar. Y la opción de hacerlo por vía terrestre no parece la mejor, pues los trenes solo tienen capacidad para un 10% de lo que se transporta en barco. También podría llevarse por el Danubio. Pero es el mismo problema: barcos más pequeños que no podrán dar salida a todo lo acumulado a la misma velocidad.

En este complejo entorno, la Bolsa de Comercio de Chicago, referencia donde cotizan estas materias primas, echa humo. Los precios de los cereales ya venían registrando notables subidas desde antes de la guerra. El mal tiempo, las malas cosechas y la crisis de suministro que viene ya del estallido de la pandemia provocó que el precio del trigo pasase de cotizar en una media de 496 dólares en 2019 a cerrar 2020 en 640 dólares. Después, se inició una senda alcista que dejó el precio del cereal por encima de los 800 dólares ya en 2021.

En marzo de este año, justo tras el estallido de la guerra , el trigo registró un máximo de 1.425 dólares. Es decir, el triple que antes de la pandemia. Esta semana, los precios se han moderado hasta el entorno de los 970 dólares, pero la subida en lo que va de año supera el 25%. Y si se compara con el dato de cierre de 2019, el encarecimiento del cereal se acerca al 75%.

«El corte de suministro de cereal afecta al mundo entero porque la alimentación básica de muchos países depende del trigo, sobre todo los más pobres», explica Juan Carlos Higueras, profesor experto en sector agroalimentario de EAE Business School, que reconoce que este es «un arma de guerra mucho más poderosa que los tanques y los misiles».

Los datos son contundentes. El Banco Munidal ya había estimado que la Covid-19 y el empeoramiento de las desigualdades en las rentas que conllevó la crisis podría llevar a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de este año. Basándose en los estudios de la institución, Unicef y Oxfam calculan que, ahora, solo por el incremento del precio de los alimentos a nivel mundial, otros 65 millones se sumarían a este colectivo, alcanzándose un total de 263 millones de personas en pobreza extrema más este año, «lo que equivale a las poblaciones de Alemania, España, Francia y Reino Unido juntas», denuncian desde la organización.

Según un informe elaborado por Acción Contra el Hambre, Oxfam, Unicef y Save the Children, en 38 millones de personas están ya en situación de inseguridad alimentaria en el Sahel occidental, «la peor crisis en 10 años». Desde estas organizaciones alertan que «en el Cuerno de África, tras la sequía más larga en 40 años, 23 millones de personas en Kenia, Etiopía y Somalia también se enfrentan al hambre extrema».

Rusia y Ucrania, el granero del mundo Cuota de mercado en el comercio mundial (%) RUSIA UCRANIA ACEITE GIRASOL 23,1 49,6 TRIGO CEBADA 14,2 12,6 24,1 10 MAÍZ GIRASOL 2,1 15,3 19,6 4,3 Rusia y Ucrania, el granero del mundo Cuota de mercado en el comercio mundial (%) ACEITE GIRASOL RUSIA 23,1 49,6 UCRANIA CEBADA TRIGO 14,2 12,6 24,1 10 MAÍZ GIRASOL 2,1 15,3 19,6 4,3 Rusia y Ucrania, el granero del mundo Cuota de mercado en el comercio mundial (%) MAÍZ CEBADA RUSIA 14,2 12,6 2,1 15,3 UCRANIA GIRASOL ACEITE GIRASOL TRIGO 19,6 4,3 23,1 49,6 24,1 10 Rusia y Ucrania, el granero del mundo Cuota de mercado en el comercio mundial (%) RUSIA UCRANIA MAÍZ CEBADA GIRASOL ACEITE GIRASOL TRIGO 14,2 12,6 2,1 15,3 19,6 4,3 23,1 49,6 24,1 10

En el mismo sentido se han manifestado recientemente desde el Banco Mundial. «Si los sistemas alimentarios son poco sólidos, como vemos en muchos países en este momento, esto conducirá a nuevos conflictos, migraciones masivas, etc», advertía en un reciente seminario Juegen Voegele, vicepresidente de desarrollo sostenible del organismo. «Es preocupante que muchos países vulnerables paguen más, pero reciban menos alimentos», advierte también la FAO en su última edición del informe 'Perspectivas Alimentarias' publicado a principios de junio. A escala global, la prestigiosa publicación 'The Economist' también alerta de que se está gestando «una gran crisis alimentaria».

En este escenario, Bruselas ha emitido esta semana un informe alertando del impacto que esta nueva ola de hambre puede tener en regiones como el Magreb, Oriente Próximo o Latinoamérica, siendo los países del norte de África donde se centra ahora el principal foco de preocupación por una crisis que puede desatar revueltas sociales y una nueva avalancha migratoria hacia Europa con Grecia, Italia e incluso España como principales receptores.

El riesgo de más subidas de precios

A la guerra hay que sumar además la crisis por el cambio climático. Las olas de calor, inundaciones y sequías están afectando sobre todo a África, India y Pakistán, pero España tampoco se libra. Desde Asaja calculan que la cosecha de este año se verá mermada un 50% por la ola de calor en nuestro país, lo que hará subir aún más los precios por la falta de oferta ante una demanda creciente. Desde el Club de Exportadores, su presidente Antonio Bonet comenta que desde el comienzo del siglo XXI Ucrania se ha erigido, junto con Francia, en el principal proveedor de trigo para España, alternando entre ambas la primera y segunda posición.

Pero los pequeños agricultores y ganaderos no se beneficiarán de ello, más bien al revés, convirtiéndose en el eslabón más débil de la cadena. Los fertilizantes han subido de precio, al igual que la energía y qué decir de los carburantes. Hay que recordar que Rusia y Bielorrusia, ambos sancionados, son dos de los mayores productores de potasa, uno de los componentes claves del abono.

Los problemas de suministro Indicador de presiones globales en cadenas de valor Invasión de Ucrania 5 4 3 2 1 0 -1 -2 1998 2010 2022 Precio de fertilizantes y de productos alimenticios (2016=100) Fertilizantes Productos alimenticios 300 200 100 0 2003 2012 2022 Los problemas de suministro Indicador de presiones globales en cadenas de valor Invasión de Ucrania 5 4 3 2 1 0 -1 -2 1998 2010 2022 Precio de fertilizantes y de productos alimenticios (2016=100) Fertilizantes Productos alimenticios 300 200 100 0 2003 2012 2022 Los problemas de suministro Invasión de Ucrania Indicador de presiones globales en cadenas de valor 5 4 3 2 1 0 -1 -2 1998 2010 2022 Precio de fertilizantes y de productos alimenticios (2016=100) Fertilizantes Productos alimenticios 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2012 2022 Los problemas de suministro Indicador de presiones globales en cadenas de valor Precio de fertilizantes y de productos alimenticios (2016=100) Invasión de Ucrania Fertilizantes Productos alimenticios 5 4 3 2 1 0 -1 -2 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 2010 2022 2003 2012 2022

Los ganaderos también están pagando mucho más caro el pienso para sus animales, lo que encarece a su vez los precios de la carne. El profesor Higueras prevé que después del verano faltará carne de pollo en los supermercados porque son animales que comen mucho cereal y los ganaderos ya están saliendo a pérdidas, lo que «reducirá la producción y elevará muchísimo los precios».

«Los problemas en las cadenas de valor, lejos de estar suavizándose, se siguen acrecentando y hay una especial preocupación por el alza de los precios de los fertilizantes, en recientes máximos históricos que han provocado que algunos países dejen de utilizarlos, lo que entraña un serio riesgo para la seguridad alimentaria», aseguraba esta semana Cristina Herrero, presidenta de la Airef.

Durante una presentación sobre las expectativas económicas de la institución, Herrero recordó que el FMI también ha advertido que, en los próximos meses, este acceso a los fertilizantes será uno de los retos más importantes a escala global. Sus precios se han disparado un 20% este año. Y triplican los del anterior. «El rendimiento de los cultivos será menor si se utiliza menos fertilizante, y lo que se cultive será más caro de producir», advierte el organismo en otro análisis de la situación.

Además, la PAC también cedió a flexibilizar temporalmente los requisitos fitosanitarios (insecticidas) para la importación de cereal desde países donde antes estaba mucho más vigilado, como Argentina y Brasil, que en el pasado renunciaron a ser grandes productores. Algo que «amortiguará el efecto» de la falta de grano ucraniano, pero no dará para cubrir toda la caída, a lo que hay que añadir los precios a los que se importa este producto desde el otro lado del mundo, con barcos de mercancías que atraviesen el Atlántico.

Acción-Reacción

Las principales organizaciones globales coinciden en que ha llegado el momento de tomar medidas más contundentes para atajar la situación. El tiempo corre y Bruselas ya ha comenzado a lazar la idea de establecer un nuevo pacto migratorio ante el desbarajuste social que se avecina en muchas regiones. Pero desde las principales ONG advierten que las ayudas deben ir a más.

Según indican desde Unicef, en muchos países de ingresos medios y bajos la financiación para el tratamiento de la emaciación grave depende en gran medida de los donantes a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Pero los niveles de inversión para la nutrición de los últimos años son «minúsculos» y se prevén que así sigan debido al gasto que estos años ha tenido que derivarse a paliar los efectos económicos y sanitarios de la pandemia. Las hipótesis más pesismistas apuntan a que la inversión no recuperará niveles anteriores a la pandemia hasta al menos 2028.

Los cálculos de UNICEF apuntan a que se requieren 725 millones de dólares por año para poder prestar el conjunto de intervenciones básicas necesarias para tratar la emaciación grave en 22 países del Plan de Acción Mundial. En la actualidad, la cifra disponible cada año suele ser más de la mitad de esa cantidad, de modo que se puede llegar a la práctica totalidad de los niños y niñas necesitados con tan solo 300 millones de dólares más de financiación. «El riesgo de no poder contar con los recursos suficientes para la respuesta humanitaria es una realidad en África, pero es probable además que los pocos anuncios de fondos humanitarios añadidos se destinen a responder en prioridad a la crisis en Europa», denuncian desde la organización.

De hecho, ya han detectado el cambio de afectación de fondos programados previamente para atender crisis graves como el Sahel, Siria, Yemen o Venezuela para cubrir los nuevos compromisos relativos a la crisis en Ucrania.