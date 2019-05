Centrowagen Mérida lidera el ranking de mejores concesionarios del Grupo Volkswagen REDACCIÓN Jueves, 30 mayo 2019, 12:21

Centrowagen Mérida lidera el ranking de mejores concesionarios del Grupo Volkswagen, un listado que elabora cada año para premiar a sus concesionarios en cuanto a posventa. Centrowagen despunta a nivel nacional en el sector de la automoción junto a Badajoz y Don Benito, que se mantienen en los diez primeros puestos del listado.

En 2018, la instalación de Mérida ha conseguido 984,6 puntos de los 1.000 totales que pueden llegar a alcanzarse entre diferentes procesos técnicos y puntuaciones de calidad. En estas últimas Centrowagen Mérida contó con unas valoraciones de 4,81 sobre 5 de media por parte de sus clientes. El pasado mes de marzo fue entregado el premio, conocido como 'Best Of'.

Centrowagen despuntó en 2018 con nada menos que 8 premios. 4 'Best Of', uno para la instalación de Mérida, dos para Badajoz y uno para Don Benito; 1 'Quality Award Volkswagen', primer puesto en el 'Be Original', y la 'Audi Copa Horch' con Félix Macarro en primera posición y Jesús Ramírez en tercera, ambos Asesores de Servicio de Centrowagen Audi Badajoz.