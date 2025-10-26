HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Visita a las pisicinas del edificio de combustible en la zona controlada R.C.

La central nuclear de Almaraz está «preparada» para prolongar su vida útil

En la recarga en la que se encuentra inmersa la unidad 2 se hará una prueba para que en caso de apagón pueda recibir electricidad desde la hidroeléctrica de Iberdrola en Alcántara

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Almaraz (Cáceres)

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

El reactor dos de Almaraz opera estos días a corazón abierto. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, la planta extremeña se encuentra inmersa ... desde el 6 de octubre en su penúltima recarga según el calendario de cierre y la 529º en 42 años de funcionamiento.

