Los carburantes no bajan al ritmo del petróleo que ya está a un precio previo a la guerra

Lo de que la 'gasolina sube como un cohete, pero baja como una pluma' es un hecho que vuelve a constatarse. Y es que el ... precio del petróleo de referencia en Europa, el barril de crudo Brent, inició desde mediados de mayo una caída que le ha vuelto a situar por debajo de los 100 dólares -entorno a los 97 se movía su cotización ayer-, un movimiento que supone volver a los valores previos a la invasión rusa de Ucrania, el conflicto que está reventando los costes energéticos.

En cambio, el precio de la gasolina no reproduce ese patrón o, al menos, no lo hace con la misma inmediatez. El hecho de que haya varios factores más, como los impuestos -que suponen un 43,8% del precio en la gasolinera- no deja de hacer doloroso que el precio medio del diésel este jueves se pagara a 1,81 euros, un 22% más que el 23 de febrero, justo el día antes de que las tropas de Vladímir Putin entraran en Ucrania. En el caso de la gasolina, el incremento es de un 13% con el 1,80 euros por litro de media que había que pagar este jueves en las gasolineras de España.

Estas referencias son sin aplicar la subvención que el Gobierno abona de 20 céntimos por litro. Una ayuda que sí sirve para dejar el coste de los combustibles a niveles muy parecidos al pasado mes de febrero, cuando el litro de gasolina se pagaba a 1,60 euros y el diésel a 1,49 euros.

El caso es que las siete semanas de bajada de precios que acumulan los combustibles no son suficientes. Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) señalan que «el precio de la gasolina no tiene relación directa con la cotización del barril de petróleo», ya que hay otros factores que lo determinan. Recuerdan que el mayor impacto lo generan los impuestos, con un 43,8%, seguido del coste del propio crudo y materias primas con un 41,6% y un 13,2% de los costes de distribución y refino, un proceso que también requiere consumo de energía. Según la asociación, el margen bruto de los mayoristas se reduce a un 1,4% de lo que el cliente paga en la gasolinera.

Mientras tanto, el primer semestre del año ha consolidado unos balances en las principales petroleras europeas -Shell, Total, Equinor, Eni o Repsol- con beneficios récord que triplican los resultados del pasado año. Ganancias que llegan después de dos años muy complejos por la pandemia y el descenso del consumo, pero que ahora se apoyan precisamente en una recuperación de la actividad y la subida de precios.

Impacto del crudo

41,6%es el coste directo del pétroleo en el precio de los carburantes. Otro 43,8% son impuestos y un 13,2%, costes de distribución.

Senda bajista del petróleo

El coste del petróleo ha iniciado una rápida caída desde mediados de mayo, cuando el barril de Brent cotizaba a 123 dólares, hasta los 94,12 de la semana pasada. El movimiento es propio de una caída del consumo y de un escenario antesala de una recesión, fenómeno que ya se da en EE UU. Además, los países de la OPEP anunciaron hace unas semanas un aumento de producción de hasta 648.000 barriles diarios y el presidente norteamericano, Joe Biden, en su reciente visita a Arabia Saudita fijó una base de acuerdo para un incremento de la producción petrolera del país árabe que ayude a mantener la tendencia a la baja de los precios.

Las dudas de China y su política 'Cero Covid' también empujan al consenso de los mercados en señalar una evolución bajista de los precios del crudo hasta 2023.