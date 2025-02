El caos energético agrava la brecha de precios entre los países de la zona euro

La subida del coste de la vida golpea la capacidad de ahorro

La espiral alcista de los precios ha provocado que las familias empiecen a medir al milímetro cada uno de sus gastos. Muchas de ellas, de hecho, se han visto obligadas a empezar a tirar de ahorros que hasta ahora no habían tocado. Y no precisamente porque gasten más alegremente, sino porque el presupuesto con el que antes pagaban las facturas o llenaban el carrito de la compra ya no sirve para cubrir esas necesidades.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian cómo la inflación ya ha empezado a dañar la capacidad de ahorro de los españoles. La estadística (con datos desestacionalizados) evidencia que la tasa de ahorro se situó en el 8,5% de su renta disponible en el segundo trimestre de 2022. Son 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y, además, la más baja desde antes de la pandemia. En concreto, desde el cuarto trimestre de 2019.

Gastos e ingresos

Es cierto que la tendencia en el indicador ha sido siempre a la baja desde el máximo que se alcanzó en pleno estallido de la pandemia, cuando la tasa de ahorro superó el 25% en el segundo trimestre de 2020. Pero la evidencia es que, entre abril y junio, los hogares españoles gastaron 187.534 millones de euros, 20.156 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Y ahorraron 36.060 millones de euros. Son 8.741 millones menos en un momento, junio, en el que la inflación escaló hasta el 10,2% en tasa interanual.

La subida de los precios, con especial impacto ahora sobre los alimentos, ha provocado que el pesimismo se apodere de los consumidores tras los meses de verano. Pero no es una situación exclusiva de España. Según las estadísticas de la Comisión Europea, el índice que mide la confianza del consumidor en la región cayó en septiembre a -28,8 puntos. Nunca antes, ni siquiera en lo peor de la pandemia, se habían observado niveles más bajos en el indicador, uno de los mejores termómetros sobre las decisiones de compra e inversión en los próximos meses.