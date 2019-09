El cambio automático de luz larga y corta no detecta ni a peatones ni a ciclistas Luz de giro que ensancha 25 metros y testigo de la larga automática. / HOY Ello obliga a que el conductor tenga que hacer la conmuta manualmente J. A. POLO CÁCERES. Lunes, 16 septiembre 2019, 08:38

Seguimos analizando los sistema de ayuda a la conducción, y por sugerencia de un lector explicamos hoy el novedoso 'cambio automático de luz'.

El sistema conmuta la luz de cruce (corta) por la de carretera (larga) cuando no existen vehículos delante, ni en el mismo sentido ni en sentido contrario a los que, por la distancia, pueda deslumbrar. Ello aporta seguridad porque la luz larga se conecta antes que el conductor observe que puede hacerlo. El sistema se utilizó por vez primera en el Cadillac STS, en Estados Unidos, y en Europa lo hicieron BMW y Mercedes en 2004.

Se sabe que el vehículo está dotado de este avance porque el testigo de la luz larga (generalmente de color azul) tiene la letra A en su interior, sinónimo de automática.

El sistema no cambia a luz larga en los casos de iluminación suficiente, por la presencia de farolas, generalmente en el casco urbano, tampoco cuando se circula a menos de 40 km/h.

No es capaz de reconocer vehículos con escasa iluminación, por ejemplo ciclistas o ciclomotores, ni a los peatones, por lo que el conductor debe hacerse cargo de esas situaciones, pues el artículo 101 del Reglamento de Circulación prohíbe deslumbrar a los demás usuarios de la vía, multándose con 200 euros.

Otra situación anómala del sensor es que tarda en hacer el cambio con los camiones que vienen de frente, pues al estar el camionero situado mucho más alto que las luces principales del camión, resulta deslumbrado durante breve tiempo hasta que el sistema percibe la fuente lumínica del camión.

Existe un sistema más eficaz que mantiene la luz larga y no produce deslumbramiento. Utiliza múltiples ledes que apagan aquellas que pueden deslumbrar y mantiene el resto. Hemos circulado detrás de un vehículo y el haz de larga lo envuelve, apreciándose su longitud por los laterales, pero no al vehículo, que no ha resultado deslumbrado.