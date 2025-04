Calviño confía en irse del Gobierno con las reglas fiscales pactadas

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tiene ya un pie en Bruselas pero, antes de irse definitivamente a su nuevo puesto como presidenta del Banco Europeo ... de Inversiones (BEI), quiere dejar cerradas «dos o tres cosas importantes» que le quedan por sacar adelante. Y una de esas prioridades es el nuevo marco fiscal por el que deberán regirse los países de la Unión Europea.

«Vamos a intentar llegar a un acuerdo para cambiar las reglas fiscales antes de final de año. Está muy cerca, lo vemos», señaló este lunes durante sendas entrevistas en la radio la todavía ministra de Asuntos Económicos, quien, en todo caso, recalcó que España cumple las actuales reglas y seguirá cumpliendo en el futuro. Para ello, Calviño prevé que a finales de esta semana se convoque un consejo de ministros extraordinario que dé el empujón definitivo a este acuerdo que, confía, se pacten unas reglas fiscales «adecuadas» que hagan compatible reducir déficit y deuda con seguir creciendo económicamente y creando empleo.

La número dos del Gobierno no quiso desvelar quién puede ser su sucesor, pero sí reconoció que es algo que ha hablado con el presidente, Pedro Sánchez, al que le ha hecho llegar sus recomendaciones. En todo caso, quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» y garantizó que la persona que le sustituya al frente del Ministerio «dará continuidad a la política económica» que ha llevado a cabo el Gobierno durante estos cinco años. «Sea quien sea, seguro que va a dar seguridad y estabilidad para estas políticas», reiteró.

Silencio sobre Díaz

Tampoco quiso Calviño hablar de la guerra abierta que mantiene con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en esta ocasión por la reforma del subsidio de desempleo que pretenden aprobar en las próximas semanas, con seguridad otro de los temas que quiere dejar cerrados la ministra económica antes de irse, junto con la subida del salario mínimo.

Pese a que Díaz cargó la semana pasada sin ningún tipo de miramiento contra Calviño por querer «recortar» la prestación y «castigar» a los parados, la futura presidenta del BEI no quiso entrar al trapo. «Yo no alimento los conflictos y los chascarrillos y no lo voy a hacer en este momento», precisó. Eso sí, ignoró de forma manifiesta a la ministra de Trabajo cuando repitió por dos veces que iba a «echar de menos» al presidente y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque ha «trabajado muy intensamente», «codo con codo», con los dos, obviando intencionadamente a Díaz.

Calviño sí explicó que el Ejecutivo está trabajando «muy intensamente» en la reforma del subsidio por desempleo comprometida con Bruselas y espera culminar el acuerdo entre PSOE y Sumar «en los próximos días». «Estamos trabajando muy intensamente para terminar esa reforma. Es importante acertar», precisó Calviño en declaraciones a los medios de comunicación desde la residencia del embajador de España en Londres.