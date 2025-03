Calviño apunta que su cesta de la compra «ya refleja la bajada de los precios»

José María Camarero Madrid Miércoles, 8 de febrero 2023, 12:06 Comenta Compartir

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha querido realizar un ejercicio práctico, lejos de las estadísticas y registros oficiales, para defender la rebaja del IVA en la alimentación que aprobó el Gobierno desde principios de año: «La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas y compro la fruta de temporada y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA, han bajado los precios. Y esa es la información que nos transmiten también los grupos de distribución», ha subrayado en el Congreso.

La ministra ha insistido en que los precios de los alimentos están bajando como consecuencia de la rebaja del IVA para determinados productos aprobada por el Gobierno y en vigor desde el pasado 1 de enero. Lo ha hecho a instancias de las preguntas lanzadas por el PP.

Sin embargo, aún no existen datos oficiales que certifiquen una rebaja en el precio de los alimentos durante el mes de enero. La única estadística disponible, del INE, es la de la tasa de inflación, que se situó en el 5,8%, una décima más que el mes anterior. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados, repuntaba hasta el 7,5%. Aunque ese dato adelantado no especificaba cúanto se han incrementado los alimentos en el inicio de 2023. Será el día 15 cuando el INE publique esa estadística definitiva.

Aunque Calviño ha reconocido que la inflación fue el mayor problema económico del año pasado, ha reiterado que, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, se está «conteniendo», con una bajada de cinco puntos en cinco meses que ha hecho que el IPC español sea el más bajo de la Unión Europea y de la eurozona. Y ha asegurado que los precios de los alimentos están bajando y que el dato adelantado de enero «indica una bajada del IPC general y también del subyacente».

La vicepresidenta ha subrayado que el Ejecutivo adoptó la semana pasada nuevas medidas de ayuda a los agricultores para compensarles por el encarecimiento de los fertilizantes, «que es uno de los factores de costes que lleva a una subida de los alimentos», a la vez que ha reforzado los programas de ayuda y alimentación para los colectivos más vulnerables. «Desde el Gobierno no hemos dejado de actuar y ojalá en algún momento el PP nos apoye en esta lucha contra la inflación, que ya está dando sus frutos», ha manifestado.