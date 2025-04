¿Sabes cuál es la calefacción más barata para pasar el invierno? La aerotermia está de moda, sirve para climatizar la vivienda tanto en invierno como en verano y es la más eficiente desde el punto de vista energético pero no compensa en todos los hogares

Con la llegada del invierno muchas personas buscan un sistema eficiente y económico para hacer frente al frío y mantener una temperatura adecuada en sus viviendas. Atrás quedaron para muchos las estufas, chimenas o la calefacción tradicional, más aún con el encarecimiento de precios. La moda en sistemas de climatización está ahora en la aerotermia, un sistema de calefacción que utiliza bombas de calor y frío, por lo que sirve para aclimatar las casas tanto para el invierno como para el verano.

La aerotermia funciona a través de intercambio de calor, gracias a una bomba de que funciona con aire y agua, extrae la energía del aire y permite generar aire caliente o frío en la vivienda. El único consumo eléctrico que requiere es para hacer funcionar el motor, de esta forma por cada kilovatio hora (kWh) es capaz de generar entre 3 y 4 kWh de energía calorífica. Por esto es el sistema más eficiente desde el punto de vista energético, ya que por cada kWh que consume aporta cuatro de calor.

No es igual de eficiente en todos los edificios

El problema al que se enfrenta este sistema es que al utilizar el propio aire para generar calor no es igual de eficiente en todas las viviendas, puesto que las pérdidas térmicas varian de un edificio a otro y a lo largo del tiempo. Así lo ha explicado Pedro Ruiz, responsable del departamento de Estudios y Legislación de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).

«Aunque la aerotermia se puede instalar en todas las casas, la prioridad debe ser la de reducir las pérdidas térmicas del edificio, garantizado la calidad del aire interior mediante la ventilación de las estancias con sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor, a la vez que se mejora el aislamento de las viviendas», ha señalado Pedro Ruiz.

Una vez un equipo profesional valore y reduzca las pérdidas térmicas de la vivienda se seleccionan los equipos de aerotermia que menos potencia necesiten, por lo que se reducirán los costes de uso, será necesaria menor contratación de la potencia eléctrica y consumo. Aún así es imprescindible que sea un profesional quien valore la mejor opción de generador de calor para cada caso concreto.

Tipos de generadores de aerotermia

En los sistemas de climatización por bombas de calor los expertos se refieren a dos; los 'aire- aire' cuya instalación es similar a la del aire acondicionado y se puede utilizar tanto para enfriar como para calentar la casa y se puede instalar en la mayoría de las casas, además, siempre suele resultar rentable. El otro sistema es conocido como 'aire-agua', con este método se calienta el agua en lugar del aire y se distribuye por la vivienda, bien a través de suelo radianteo radiadores. Este sistema no se puede instalar en todas las casa y su inversión inicial es más costosa, según la OCU a partir de los 8.000 euros.

Este sistema de aire-agua suele ser la mejor opción para casas unifamiliares o de nueva construcción pero no es rentable para pisos particulares y más si son pequeños. Más allá del desembolso inicial, este sistema exige la instalación de una unidad externa para la que no siempre hay espacio o que no se puede realizar porque afecta a la estética de la vivienda. En caso de ser así lo más conveniente es una instalación centralizada que sirva a todo el edificio.

A diferencia de los sistemas tradicionales de calefacción la aerotermia tarda más en calentar la casa porque utiliza equipos de bajo consumo y poca potencia. De hecho los expertos advierten que pueden combinarse las bombas de aire-agua, con suelo radiante o radiadores de baja temperatura para mejorar el rendimiento del sistema.

Coste de la instalación

El precio depende de las unidades interior, exterior y la facilidad de acceso al lugar de la instalación, la potencia que se necesita. Desde la OCU indican que para una habitación pequeña, 12 metros cuadrados, es suficiente con un modelo de 2kW, mientras que si la habitación tiene 30 metros cuadrados, la potencia mínima necesaria será de 3,5kW. Si el espacio supera esta superficie lo ideal será un modelo de 5kW o dos aparatos de 2,5 kW, esto último sale menos rentable económicamente pero distribuye mejor la temperatura, afirman los expertos.

En un estudio realizado por Selectra, el precio de la instalación aerotermia 'aire-agua' oscila entre los 8.000 y los 24.000 euros, cifra que dependerá de las características de la vivienda y que se amortiza a partir del quinto año.