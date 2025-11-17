Cajalmendralejo, a través del Banco de Depósitos, adquiere la mayoría de la Agencia de Valores GFED La entidad financiera refuerza su estrategia de crecimiento responsable y califica la operación de estratégica para afrontar nuevas oportunidades de desarrollo

R. H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Cajalmendralejo, a través de su filial Banco de Depósitos, ha rubricado en Madrid el acuerdo de adquisición de una participación mayoritaria en GFED Agencia de Valores. La firma contó con la presencia de María Vázquez, socia histórica de la compañía, que continuará como accionista minoritaria, y de Pablo Llamas, consejero del Banco de Depósitos y subdirector general de Cajalmendralejo.

El acuerdo garantiza la independencia de gestión de GFED, que seguirá manteniendo su propia identidad, misión y valores históricos, reforzada por la incorporación de Cajalmendralejo, a través del Banco de Depósitos; un socio sólido y alineado con su visión de economía social y cooperación.

Con más de dos décadas de experiencia, GFED Agencia de Valores se ha especializado en la gestión ética de activos y en la administración de patrimonios del tercer sector, fundaciones, instituciones educativas, empresas familiares y endowments.

Una vez que se culminen los hitos regulatorios obligatorios, la incorporación de GFED permitirá al grupo cooperativo Solventia ampliar y diversificar su oferta financiera en el ámbito de la inversión responsable, consolidando su compromiso con un modelo de banca ética y sostenible.

GFED Agencia de Valores

Fundada en 2005, GFED Agencia de Valores es pionera en España en la gestión ética de endowments y patrimonios del tercer sector. La firma se ha consolidado como un referente en inversión responsable, ofreciendo soluciones a medida en tres áreas clave: gestión ética de carteras, consultoría para la creación y planificación de fondos endowment, y apoyo en captación de recursos para entidades sin ánimo de lucro. Su enfoque combina sostenibilidad financiera y compromiso social, con más de 20 años de trayectoria.

Por su parte, el Banco de Depósitos, filial de Cajalmendralejo, desempeña su actividad bancaria desde el año 1975 en la ciudad de Madrid a través de un modelo de banca tradicional, especializado en la actividad crediticia del ámbito socio cultural, atendiendo principalmente las necesidades de financiación de entidades sin ánimo de lucro y también, en menor medida, las de las economías familiares y de empresas. Banco de Depósitos está igualmente comprometido con la educación a través del desarrollo de los programas educativos de alto nivel.

Desarrollo económico y social de Extremadura Cajalmendralejo, una entidad financiera 100% extremeña fundada en 1903, tiene entre sus objetivos preferentes contribuir al desarrollo económico y social de Extremadura manteniendo como valores fundamentales el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con toda la sociedad. Desde el año 2011, Cajalmendralejo es la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia, donde está integrada junto con las Cajas Rurales andaluzas de Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya y Utrera así como las valencianas Caixa Rural La Vall y Benicarló. Asimismo Cajalmendralejo es propietaria del 100% del capital social del Banco de Depósitos. El Grupo cuenta en la actualidad con 240 oficinas y más de 530 empleados. Cajalmendralejo es la entidad financiera con mayor presencia en Extremadura y un referente de solidez dentro del sistema financiero español. En el año 2024, el Grupo obtuvo un beneficio neto de 31,84 millones de euros (+34,96% interanual). A fecha actual, la ratio de solvencia es del 20,35% y el nivel de cobertura de morosidad del 349,37%, siendo ésta una de las más altas del Sistema Financiero Español.

Temas

Extremadura