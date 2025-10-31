CaixaBank se apunta un nuevo récord y alcanza los 4.397 millones de beneficio hasta septiembre Gortázar presume de modelo de negocio y descarta realizar una opa tras crecer un 3,5% a pesar de la bajada de tipos de interés

CaixaBank sigue en la senda de los resultados positivos. La entidad bancaria con sede en Valencia se ha apuntado un nuevo récord de beneficios tras alcanzar los 4.397 millones de euros en lo que va de año, lo que supone un 3,5% que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, además, se ha cosechado a pesar de la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que han disminuido progresivamente desde septiembre de 2023, cuando estaban en un 4,5%, hasta situarse en el 2,15% en junio de 2025.

El banco mantiene así la tendencia positiva de los últimos años, en los que ha ido batiendo sus propias marcas de ganancias. En concreto, en el tercer trimestre, ha cosechado un beneficio de 1.445 millones de euros que se suman a los 2.951 millones del primer semestre, según los resultados proporcionados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

La positividad financiera en la que está inmersa el banco traerá consigo un reparto de dividendos entre los accionistas «indicando la buena marcha del negocio». Así, cada participación obtendrá 16 céntimos que se repartirán en noviembre, lo que suma un total de 1.881 millones de euros. Además, la compañía ha anunciado que iniciará un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros.

La morosidad, en mínimos

No obstante, Gortázar ha reconocido que la bajada del tipo de interés ha influido en los resultados obtenidos por la entidad en el tercer trimestre. El consejero delegado de CaixaBank ha reconocido que se ha producido un estrechamiento en el margen de intereses en comparación al mismo periodo del año previo. Los datos ofrecidos por la entidad reflejan un descenso del 4,9% en el margen de intereses hasta situarse en los 7.957 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio.

Sin embargo, el propio Gortázar ha indicado que la evolución trimestral del margen de intereses, que ya muestra una tendencia positiva tras crecer un 1,4% en el tercer trimestre, muestra «un punto de inflexión» en ese sentido. Asimismo, el dirigente de CaixaBank ha explicado que ese descenso interanual en el acumulado de los primeros nueve meses del curso se está compensando con un incremento del volumen de actividad. «Esta caída que estamos viendo en 2025 se va a convertir en una subida en 2026», ha asegurado Gortázar, quien ha destacado el dinamismo de la actividad comercial, tanto en recursos como en crédito, como principal punta de lanza de la entidad bancaria durante este tercer trimestre.

En cuanto a la rentabilidad de la entidad financiera, esta mantiene un ROE (return on equity, por sus siglas en inglés) del 15,2% y mantiene una ratio de eficiencia (parámetro que mide la productividad de una entidad y relaciona los ingresos obtenidos con los gastos necesarios) del 39%. La morosidad desciende y sigue en mínimos, con una tasa del 2,3% a cierre de septiembre. El saldo de dudosos baja en 889 millones de euros en el año y la ratio de cobertura mejora hasta el 72%.

En el apartado de ingresos por servicios, la entidad ha experimentado un crecimiento del 5,7%, hasta 3.883 millones, después de haber percibido un incremento en el apartado de gestión patrimonial, que se dispara un 13,4%, así como en el de seguros de protección, que se elevan un 2,2%, hasta 873 millones.

Por su parte, las comisiones bancarias, aumentan ligeramente (+0,9%) gracias al impulso de la banca mayorista, al mismo tiempo que las comisiones bancarias recurrentes bajan un 4,6%. Por tanto, el margen bruto se sitúa en los 12.118 millones de euros, con un incremento del 2,8% en tasa interanual, mientras que el margen de explotación alcanza 7.319 millones en lo que va de año, creciendo un 1,2% respecto al año pasado.

Como ha explicado Gortázar, la actividad comercial del tercer trimestre ha sido uno de los elementos destacables. La entidad con sede en Valencia ha crecido un 6,9% en el último año en lo que se refiere a recursos de clientes, que alcanzaron los 720.242 millones de euros. Bajo la gestión de CaixaBank ya hay 195.547 milllones, un 9,8% más, debido a «la favorable evolución de los mercados y de las suscripciones», según ha explicado la entidad en un comunicado.

Demanda de vivienda

Respecto al crédito, Gortázar ha celebrado el momento de dinamismo que atraviesa la economía, marcado por una elevada demanda que no se detiene, sobre todo en el caso de la vivienda. De hecho, las hipotecas crecieron un 39%, hasta los 14.909 millones. El consejero delegado ha incidido en más de una ocasión durante su comparecencia ante los medios en la urgencia de buscar un «consenso de país» para abordar la crisis de la vivienda: «Es un problema social, pero también económico. Nos teníamos que haber puesto las pilas hace años».

Más allá de los resultados, Gortázar también ha presumido del modelo de negocio de CaixaBank. De hecho, el consejero delegado ha descartado que la entidad estudie llevar a cabo una OPA como la protagonizada por BBVA, tras asegurar que la operación no les ha servido de aprendizaje, ya que simplemente han sido espectadores de la misma. «Hemos seguido los acontecimientos porque eran de interés, pero casi a título anecdótico. Nosotros no hemos sido protagonistas de la OPA. Nosotros no estamos mirando oportunidades de adquisición. No nos toca sacar lecciones de esta operación en particular», ha explicado Gortázar.

CaixaBank presta servicio a 20,6 millones de clientes en España y Portugal, a través de una red de alrededor de 4.100 oficinas, y cuenta con más de 660.000 millones de euros en activos.