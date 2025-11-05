Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

El plan europeo requiere de importantes inversiones a largo plazo. Las estimaciones de la Comisión apuntan que completar la red de alta velocidad europea para 2040 costará en torno a 345.000 millones de euros. Se trata de una «red principal» que incluye las conexiones entre Francia, España y Portugal para 2035. Bruselas señala que una red más ambiciosa, que conectaría diferentes las principales ciudades europeas (no solo capitales) para 2050 tendría un coste de unos 546.000 millones de euros. Para completar esta infraestructura, Bruselas señala que la financiación pública por sí sola «no será suficiente» y que hará falta financiación privada y préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Ejecutivo comunitario desarrollará una estrategia de financiación y conversará con los Estados miembros, las instituciones financieras y otros actores clave para reducir la brecha de inversiones del plan. Ya en junio de 2023, Bruselas identificó como prioritaria la ejecución del enlace de alta velocidad que debe conectar Francia y España a través de Euskadi, con la inyección de 87 millones que busca acelerar la construcción de un pequeño tramo, el que debe enlazar Dax e Irún.

Se prevé que las negociaciones con el Elíseo sean complejas, ya que la Comisión reclamaba en 2023 que todo el trazado Madrid-París estuviera culminado para 2030. Ahora esa fecha se ha retrasado cinco años, hasta 2035, y el Ejecutivo de Emmanuel Macron no prevé completar enlace con la «Y» vasca al menos hasta 2042. Preguntado por esta situación, el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha destacado que «está trabajando con Francia y España para reducir los cuellos de botella» y que prepara una visita con los ministros de Transporte de ambos países a la frontera. «Pido un poco de paciencia. Pronto, muy pronto, tendremos buenas noticias», ha prometido.