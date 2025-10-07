Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

La Comisión Europea quiere proteger al sector europeo del acero de la sobrecapacidad global. Este martes Bruselas ha propuesto limitar las importaciones libres de aranceles ... a 18,3 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 47% respecto a la cuota marcada en 2024, y duplicará los aranceles para las importaciones que superen esa barrera hasta el 50%, frente al 25% que se aplicaba anteriormente. La propuesta de la Comisión deberá ahora recibir el respaldo de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

En junio, el sector estuvo al borde del «colapso» después de que el presidente estadounidense Donald Trump elevara al 50% sus aranceles y la industria pidió medidas «altamente efectivas» a Bruselas para frenar la llegada de materiales chinos que desestabilizaban el mercado comunitario. Esta propuesta reemplazará las medidas de salvaguarda al acero, que expiraban en junio de 2026, y «responden a las peticiones de trabajadores, industria y varios estados miembros para proteger la industria del acero europeo», asegura el comunicado de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario reconoce que la sobrecapacidad del sector «es un problema a nivel global, que requiere de acciones fuertes, genuinas y conjuntas de todos los actores», invitando a otros países a trabajar codo con codo para proteger las economías y las cadenas de suministro. Bruselas apunta que la propuesta presentada este martes cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio y deja fuera de estos aranceles y cuotas para Noruega, Islandia y Liechtenstein por su «profunda y única integración en el Mercado Único europeo».

La iniciativa incluye otra excepción para Ucrania, como país candidato y en guerra, cuya situación se reflejará en la asignación de cuotas «sin socavar la efectividad de estas medidas». Bruselas también quiere fortalecer la trazabilidad de los mercados del acero mediante la introducción de un requisito de fundición y vertido para evitar la elusión de las medidas comunitarias.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que «un sector siderúrgico fuerte y descarbonizado es vital para la competitividad, la seguridad económica y la autonomía estratégica de la Unión Europea». Ante la sobrecapacidad global, Europa «debe actuar ya», por lo que insta al Consejo y el Parlamento Europeo a que «trabajen con rapidez ». «La Comisión seguirá trabajando con la industria para proteger y crear buenos empleos, y con los Estados miembros y los socios mundiales, incluso a nivel de la OMC, para encontrar soluciones a largo plazo a los desafíos compartidos».