Bruselas prevé que España crecerá un 2,1% este año y reducirá su déficit público al 3%

Tras haber cerrado 2023 en recesión técnica, la Eurozona espera volver a ganar impulso este año. Las Previsiones Económicas de Primavera de la Comisión Europea ... publicadas este miércoles dibujan un panorama alentador para las economías del euro, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,8% este año y del 1,4% para 2025. En este contexto, se espera que la economía española avance un 2,1% en 2024 -muy por encima de la media europea y en línea con las previsiones del Gobierno español (2%)- y un 1,9% en 2025. Estos datos suponen además una revisión al alza de las previsiones económicas para España respecto al 1,7% de crecimiento que la Comisión auguraba en invierno y apuntan a que el déficit público español se reducirá hasta el 3% a final de año.

«2023 fue un año desafiante, pero creemos que dejado eso atrás y que ahora la economía europea crecerá moderadamente y acelerará en 2025», ha asegurado el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Prueba de ello son las previsiones de crecimiento para España, que el Ejecutivo comunitario ha mejorado en cuatro puntos. Bruselas pronostica que la actividad económica española se verá impulsada por el consumo doméstico y la resiliencia del mercado laboral, dos factores que también impulsaron a España en 2023, con un crecimiento del 2,5%. Ya en los primeros meses de 2024, España ha registrado un incremento del PIB del 0,7%, gracias al consumo privado. Sin embargo, la Comisión Europea advierte de que «la débil situación económica de los principales socios comerciales» del país podría limitar las exportaciones y poner en riesgo el crecimiento económico.

El Ministerio de Economía español ha valorado de forma muy positiva las cifras publicadas por el Ejecutivo europeo y subrayan que el país «liderará el crecimiento económico de la zona euro hasta 2025», lo que «confirma la eficacia de la política económica del Gobierno».

En líneas generales, Bruselas también espera que la deuda y el déficit público sigan reduciéndose a lo largo del año, gracias a la retirada de las medidas puestas en marcha para mitigar la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. De este modo, espera que la ratio de deuda caiga al 105,5% del PIB en 2024, antes de reducirse al 104,8% en 2025.

Informe en junio

La Comisión cree que el país mantendrá esa senda descendente también en el déficit público y que cerrará el año en el 3%, en línea con las previsiones del Gobierno español. Esta cifra acerca a España a los objetivos marcados en las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que obligará a pactar sendas de ajuste de cuatro años a los países cuya deuda pública supere el umbral del 60% del PIB y con un déficit superior al 3%.

Habrá que esperar hasta finales de junio para saber si la Comisión Europea abrirá un procedimiento a España por deuda y déficit excesivos. En su informe, tendrá en cuenta los datos al cierre de 2023, cuando el país registraba un déficit público del 3,6% –seis décimas por encima del umbral del 3%– y también evaluará otros «factores relevantes» como la deuda. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que la Comisión incluya igualmente las previsiones de déficit para 2024 y que tenga en cuenta que España «está haciendo los deberes».

La inflación doméstica, que se ha mantenido estos últimos meses por encima de la media europea, también seguirá cayendo hasta llegar al 3,1% este año y al 2,3% en 2025. Estas cifras siguen siendo superiores a la media de los precios de la Eurozona, que cerrará 2024 en el 2,5% antes de caer al 2,1% el año que viene. En estas previsiones también se incluye el factor de que «los mercados esperan ahora una senda de recortes de tipos de interés ligeramente más gradual en comparación con el invierno» por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Cuarto pago

La Comisión Europea está «bastante cerca» de concluir la evaluación del cuarto pago del plan de recuperación y resiliencia de España, que asciende a más de 10.000 millones de euros, según señaló el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. El plazo para valorar si España cumple los hitos y las condiciones para recibir esos fondos concluye el 20 de mayo, tras la prórroga concedida por Bruselas al Gobierno español para incluir correcciones técnicas. Gentiloni puntualizó en la rueda de prensa donde se presentaron las previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea que no tiene constancia de ninguna decisión por parte de las autoridades españolas para solicitar una nueva prórroga de plazos.

«Estamos trabajando muy intensamente en el cuarto pago», afirmó el político italiano, quien apuntó que ha tenido oportunidad de reunirse con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en los márgenes de las reunión del Eurogrupo que se celebró el lunes en Bruselas y que están «bastante cerca de una conclusión sobre la evaluación de este pago».

Una de las reformas exigidas para ese desembolso es la del subsidio por desempleo, que todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a un acuerdo con los sindicatos la semana pasada. Sin embargo, no hay tiempo a que se apruebe en Consejo de Ministros antes del fin del plazo y el Gobierno no contempla celebrar un Consejo de Ministros extraordinario.

El ministro Cuerpo señaló el martes que confía en un desembolso «completo» del cuarto pago en las «próximas semanas» tras el acuerdo sobre la reforma del subsidio por desempleo. En Economía consideran que el procedimiento de análisis de la Comisión Europea es «lo suficientemente flexible» para que se llegue a tiempo de cumplir ese hito ligado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos.