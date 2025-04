Bruselas insta a España a dejar de abusar de los contratos interinos en la administración

La Comisión Europea ha instado al Gobierno a que impida el uso abusivo de los contratos de interinos y las condiciones laborales discriminatorias en el ... sector público. La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento al país al considerar que «no brinda una protección suficiente» contra el abuso de este tipo de relaciones laborales.

Considera que las indemnizaciones por despido de interinos y las sanciones a quienes no cumplen con la ley no son suficientes dentro de la legislación española y considera que «no abordan suficientemente los problemas detectados». Tras este paso formal, España dispone de dos meses para responder a la Comisión y subsanar los problemas indicados, de no recibir respuesta, Bruselas podrá emitir un dictamen motivado y -finalmente- elevar el caso ante la Justicia europea.

Este no es el único toque de atención a España. La Comisión Europea ha decidido llevar a España y otros tres países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber notificado las medidas de incorporación a la legislación nacional relativas a la imposición del tipo mínimo global del 15% a las multinacionales. Bruselas señala que la transposición de esta directiva -que tampoco han adoptado Chipre, Polonia y Portugal- «resulta fundamental» en la aplicación efectiva en la UE de la reforma de la fiscalidad internacional.

La norma -que impone un tipo mínimo del impuesto de Sociedades del 15%- «limitará la competición a la baja en cuanto a tipos impositivos», señala Bruselas y se impondrá a todas aquellas empresas multinacionales cuyo volumen de negocio anual sea de al menos 750 millones de euros. La Comisión Europea considera «prioritaria» la aplicación de esta norma cuya aplicación era obligatoria antes del 31 de diciembre de 2023 y que en España aún no ha completado su tramitación parlamentaria.