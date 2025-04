Bruselas autoriza de forma preliminar el tope ibérico al gas El Ejecutivo ultima el decreto, que aprobará el viernes en un Consejo extraordinario, aunque los hogares no lo notarán en el recibo hasta junio

José María Camarero Madrid Lunes, 9 de mayo 2022, 17:19 | Actualizado 21:59h. Comenta Compartir

La Comisión Europea ha autorizado la propuesta presentada por España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado mayorista para conseguir moderar el precio de la luz que pagan 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada. La aprobación, con carácter preliminar, llega un mes y medio después de arduas negociaciones entre ambos países, antes de que el pasado viernes presentaran a Bruselas el texto definitivo, adaptado a la legislación comunitaria y a las exigencias del resto de socios europeos.

Ahora es el Consejo de Ministros el que tendrá que aprobar el decreto que fije las condiciones y detalles técnicos de una medida que será mucho más compleja de lo que aparentemente implica: topar el precio del gas en el mercado mayorista a 40 euros/MWh en un primer momento, para alcanzar los 50 euros/MWh en el resto del periodo, durante un plazo máximo de doce meses. Al limitar esa referencia, el precio del 'pool' eléctrico podría caer hasta el entorno de los 130 o 140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh en los que se mueve estas últimas semanas. La factura se vería rebajada en un 35%.

Asumir el coste

Fuentes gubernamentales apuntan que sería este viernes cuando se celebrase un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida, ante la evolución alcista en la que siguen los precios. El Ministerio de Transición Ecológica «sigue trabajando para llevarlo lo antes posible», aclaran fuentes del Ejecutivo. Entre los detalles que quedan por conocer se encuentra la financiación de la medida. Desde el ministerio optan por «distribuir» el coste, lo que implicará elevar las tarifas del mercado libre cuando se vayan renovando.

En cualquier caso, los usuarios del mercado regulado (PVPC) no notarán los efectos de la medida hasta bien entrado el mes de junio. Los ciclos de facturación de las compañías eléctricas que venzan en los próximos días apenas podrán recoger la previsible moderación del precio de la luz y no será hasta el próximo mes cuando se noten los primeros efectos de la medida, aunque el Ejecutivo esperaba que el texto estuviera listo a principios de mayo, una circunstancia que finalmente no ha sido posible.

La limitación de la luz ha costado numerosas negociaciones entre los Estados miembro de la Unión Europea, sobre todo hasta el último Consejo Europeo de finales de marzo, en el que España y Portugal lucharon por aplicar su 'excepcionalidad ibérica'. Pedro Sánchez y António Costa argumentaron que podían limitar el precio del gas, sin que ello supusiera una distorsión del mercado energético comunitario, al ser mínimas las interconexiones de la península ibérica con el resto del continente, de apenas un 3%.