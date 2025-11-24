HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?
Dos personas circulan con bicicleta eléctrica por Barcelona EP

Las bicicletas eléctricas no están obligadas a tener seguro y el sector espera un trasvase

Muchos repartidores ya se cambiaron a la bici cuando se endureció la normativa para el patinete en el transporte público

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Pese a los interrogantes que han surgido entre los usuarios, las bicicletas eléctricas (e-bikes)o bicicletas de pedaleo asistido (EPACs) no son un vehículo ... a motor y no están obligadas a contar con este seguro. La única excepción -que ya necesita seguro obligatorio, documentación y estar matriculada para poder circular por las carreteras- es un modelo poco frecuente en España, las 'speed e-bikes' que alcanzan los 45 km/h.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  9. 9

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»
  10. 10

    Mercado inmobiliario en Extremadura: 13.372 viviendas vendidas a un precio medio de 92.392 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las bicicletas eléctricas no están obligadas a tener seguro y el sector espera un trasvase

Las bicicletas eléctricas no están obligadas a tener seguro y el sector espera un trasvase