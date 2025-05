El BCE evita poner un límite a las subidas de tipos de interés

El foro del Banco Central Europeo (BCE) -que se celebra estos días en Sintra (Portugal)- sirve para captar la temperatura de la institución europea y ... hacerse una idea de cuáles serán sus próximas decisiones en materia de política monetaria. «Estamos centrados en combatir la inflación, que es demasiado alta y persistente. (...) Es altamente improbable que en un futuro cercano el BCE pueda decir que ha llegado al 'pico' de subidas de tipos de interés», ha asegurado su presidenta, la francesa Christine Lagarde, en su discurso de apertura de este foro, evitando poner un límite a las subidas que llevará a cabo la entidad que preside.

Desde la crisis provocada por la pandemia, los precios se han disparado «hasta un 11%», ha destacado Lagarde. Los 'shocks' económicos, los problemas de suministro y el elevado coste de la energía, dispararon los precios en toda la Unión Europea (UE). A pesar de que los datos más recientes muestran una moderación de la inflación -que se situó en el 6,1% en mayo, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat)-, «los 'shocks' se mantienen y los precios son más persistentes de lo esperado», incide la francesa.

La transmisión de las decisiones del BCE a la economía real no es instantánea, sino que tiene una demora de entre 18 y 24 meses. El sector manufacturero ya empieza a notar sus efectos y pasará más tarde al sector de los servicios y a la economía de los hogares. «La incertidumbre solo pasará con el tiempo, por eso nos basaremos en los datos más recientes a nuestra disposición para seguir tomando las decisiones necesarias», ha apuntado Lagarde. La institución europea sigue con atención los datos sobre la inflación, la tasa de inflación subyacente -la que excluye el precio de la energía y los alimentos- y la fuerza con la que se transmite su política monetaria para guiar sus siguientes pasos.

Por el momento, el BCE ha elevado los tipos de interés hasta en 4% y se acerca a niveles récord, no vistos desde la crisis financiera de 2008. En sus dos últimas reuniones el Consejo Gobernador de la entidad ha moderado esos incrementos a 25 puntos básicos, frente a los 50 puntos de los meses anteriores, pero Lagarde ha subrayado que la institución seguirá elevando los tipos «todo lo necesario» para domar la inflación. «La posibilidad de parar las subidas no está sobre la mesa. No la hemos discutido porque tenemos trabajo que hacer», destacó la presidenta del BCE hace varias semanas. Y todo apunta a que la entidad volverá a incrementar el precio del dinero en su próxima reunión, que se celebrará el próximo 27 de julio en Fráncfort.