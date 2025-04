Por qué el BCE está en contra de una caída de precios continuada

Después de un año y medio de abruptas subidas de los tipos de interés –con el inicio del ciclo alcista en julio de 2022–, el ... Banco Central Europeo (BCE) parece haber conseguido mantener a raya la inflación, apostando por una nueva era de recortes en las tasas de referencia. Aunque su interés ahora pasa por ayudar a estimular el crecimiento económico, el primer objetivo de la institución sigue siendo la estabilidad de precios. ¿Y eso qué significa? Que nuestro dinero mantenga su valor en el tiempo; es decir, que en un futuro podamos comprar lo mismo que hoy con la misma cantidad.

Para ello, el BCE se marca el objetivo de una inflación al 2% a medio plazo. Es decir, que los precios mantengan una subida constante en torno a esos niveles. ¿Quiere decir esto que el organismo no quiere que los precios bajen? Exactamente eso. ¿El motivo? Que una caída generalizada y constante de los precios de bienes y servicios implica deflación. Y aunque pueda parecer que ese entorno es positivo para el bolsillo del consumidor, desde las instituciones supervisoras mantienen que, en realidad, se generarían efectos perjudiciales para la economía.

Desde el Banco de España lo explican con un ejemplo: «Si la creencia de que los precios van a bajar se mantiene en el tiempo y todos los consumidores posponen sus decisiones de compra, las empresas tendrán que bajar los precios de sus productos por la falta de ventas», indican. «Además, como los precios han caído, las empresas tendrán menos beneficios y tendrán que reducir costes, por lo que tenderán a bajar los salarios o, incluso, reducir plantilla, provocando un aumento del desempleo», añaden. De ahí que con su objetivo de inflación al 2% a medio plazo, el BCE genera cierto margen para evitar este escenario de deflación.

Voces críticas

Sobre el papel, la teoría se entiende. Sin embargo, cada vez hay más voces críticas con ese pensamiento de que una caída continuada de los precios es negativa. «No entiendo esa obsesión de los bancos centrales. Lo que es malo para la economía es una espiral deflacionista en la que los precios caen en un contexto de caída de la actividad. Pero si los precios bajan en un momento en el que la economía está creciendo, no tiene nada de malo», indica María Jesús Fernández, analista sénior de Funcas. «Nos hemos acostumbrado a que los precios tienen que subir cada año y no pensamos que otra cosa es posible, pero han existido etapas en las que lo normal era que los bienes –no servicios– bajasen, porque aumentaba mucho la productividad y había margen ante una fuerte competencia en un contexto de globalización», añade. Reconoce, no obstante, que hoy por hoy, es difícil ese escenario al ser necesario para cumplirlo una alta productividad de la que ahora adolece Europa.