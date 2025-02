El Banco de España volverá a revisar al alza sus proyecciones de PIB pese a la DANA

El Banco de España prevé que la economía española crezca un 2,8% este año, después de una revisión al alza de medio punto en sus último informe de septiembre. Sin embargo, se quedaron cortos, según aseguró este miércoles el director general de Economía del ... organismo, Ángel Gavilán, que en una conferencia organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), anticipó que revisarán nuevamente al alza en diciembre sus previsiones dada la buena evolución del PIB en el tercer trimestre y la evolución del empleo en octubre.

Y eso pese a que la DANA que arrasó la costa levantina hace una semana tendrá un «impacto negativo» sobre el crecimiento económico nacional. Sin embargo, sus cálculos del 2,8% fueron moderados y algunos otros organismos que hicieron sus proyecciones semanas más tarde -como es el caso de Funcas- ya vaticinaron que la economía española crecerá un 3% este año después del avance del 2,7% de 2023. Para 2025 el organismo cree que el PIB mejorará un 2,2%. Son previsiones más optimistas -y lo serán aún más, según estas declaraciones de Gavilán- que las del Gobierno, que vaticina que el PIB avanzará este año un 2,7%.

El director general de Economía explicó que en España el crecimiento acumulado del PIB desde el cuarto trimestre de 2019 se sitúa por encima del observado en el promedio de la eurozona y, especialmente, del registrado en Francia y Alemania, hasta ahora las principales potencias locomotoras de la región.

Y aunque la DANA vaya a afectar al crecimiento, Gavilán señaló que se observan dinámicas muy positivas para el cierre del año, como el comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos y, cómo no, el tirón del turismo gracias a una creciente diversificación geográfica y estacional de los flujos de visitantes. Además, también destacó el valor la actividad del sector manufacturero por unos menores precios de la energía, así como de la inversión pública apoyada en los fondos 'Next Generation'.

No obstante, por habitante, en términos per cápita, dado el aumento poblacional que ha experimentado España, el diferencial del crecimiento con la eurozona es prácticamente nulo. Es decir, según el Banco de España, en las últimas décadas el crecimiento de la economía española no ha sido suficiente para lograr la convergencia con el nivel de renta per cápita del área del euro. Esto se ha debido a la persistencia en el tiempo de «dos deficiencias bien conocidas de la economía española: una baja productividad y una tasa de empleo reducida».