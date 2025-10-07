Después de 16 meses, la opa de BBVA para adquirir el Sabadell afronta los últimos cuatro días. El viernes a media noche termina el ... plazo que los accionistas del banco catalán tienen para responder a la oferta. Son 96 horas en las que se juega el éxito o fracaso de la operación. La clave: alcanzar el sí del 50% de los accionistas del Sabadell. Para el presidente de BBVA, Carlos Torres, es algo que lograrán «ampliamente». El máximo dirigente se muestra confiado en un escenario en el que se intensifican los mensajes, por cierto, cada vez más afilados. Y es que los responsables de la entidad catalana contestan que la opa no alcanzará ese porcentaje y señalan que la operación necesitará una segunda oferta en metálico. Para Torres, se trata de un planteamiento que responde a «especulaciones interesadas» que tratan de «hacer pensar al accionista del Sabadell algo que no es cierto». Insiste categórico que en el «hipotético caso» de que tengan que recurrir a una segunda oferta –opción necesaria para seguir adelante si la aceptación queda entre el 30% y el 50%– nunca lo harán a un precio superior.

– Muchos analistas consideran que no van a lograr el 50% de aceptación en la opa, ¿Por qué usted está tan convencido?

– Hay analistas para todos los gustos. Los hay que piensan que llegaremos y quiénes no. Pero estamos convencidos de que superaremos ampliamente el 50% porque así nos lo traslada el inversor institucional que va a acudir abrumadoramente a la oferta. Representan un 30%. En el caso de los pasivos –que colocan las inversiones según la composición de los índices–, calculamos una aceptación de la mitad, sería un 10% más y, atendiendo al anuncio de vender de David Martínez –mayor accionista individual del Sabadell–, ya estaríamos en un 40%. Si sumamos a los inversores que han venido a la operación, los arbitrajistas, estaríamos cerca del 50%.

– Los minoritarios entonces serán clave, ¿qué esperan?

– Llevamos una aceptación muy importante en la base accionarial que tenemos depositada en BBVA, en torno a un tercio y a falta de la semana final, que es cuando viene el grueso de las aceptaciones.

– ¿Están notando un efecto arrastre por la decisión de aceptar de David Martínez?

– Lo que vemos es una aceleración notable de las aceptaciones desde mediados de la semana pasada. Y sí, creo que la decisión muy de David Martínez es muy importante. Es el mayor accionista individual del Sabadell, conoce bien el banco y lleva más de una década en su consejo de administración. Ha manifestado de manera muy clara que la unión de los dos bancos tiene un elevado atractivo estratégico. Y es, por lo tanto, una opinión muy cualificada.

– Desde el Sabadell insisten en que no llegarán al 50%, lo que les obligaría a lanzar una segunda opa en metálico. ¿Puede garantizar que en ese caso no subiría el precio?

– Sí, lo puedo garantizar. Pero eso son especulaciones interesadas que tratan de confundir al accionista del Sabadell haciéndole pensar algo que no es cierto. Que tratan de hacerle esperar. Lo único que hay en firme es la oferta que está encima de la mesa hasta el viernes. No hay ninguna garantía de una segunda oportunidad. Incluso si nos quedamos por debajo del 50%, es enteramente nuestra voluntad que haya o no segunda oferta. Y, de existir esa hipotética posibilidad, en ningún caso será a un precio distinto.

«Hemos detectado conductas muy serias que impiden ejercer el derecho de propiedad»

– Y, en ese caso hipotético, si la CNMV estableciera un precio superior al de la actual oferta, ¿BBVA dejaría la operación?

– Exacto.

– ¿Han confirmado entonces con el supervisor que no hay que mejorar el precio en una segunda opa?

– Hemos tenido muchas conversaciones con el supervisor y estamos confiados. Hay que recordar que la legislación es meridiana y señala que el precio será el medio ponderado de los valores que ofreces en canje en la fecha de adquisición. Lo único que queda es que la CNMV diga cuántos euros son, pero es el mismo precio. Además, así se recoge en el folleto de la opa, que ha aprobado el supervisor.

– Quizás haya accionistas del Sabadell que prefieran esperar para cobrar en dinero y no en acciones.

– Les diría que lo más probable es que no se produzca esa segunda oportunidad, con lo que perderían la que está sobre la mesa. Y, de producirse, no tendría ningún atractivo porque sería con el mismo precio, dentro de unos meses y con peor fiscalidad. Además, el hecho de que sea en efectivo no es un atractivo relevante, dado que la acción de BBVA tiene una enorme liquidez en el mercado. Así que no tiene ningún sentido esperar una segunda oportunidad porque, si no se produce, el accionista pierde una oferta tremendamente atractiva.

Sin descalificaciones

– El consejero delegado del Sabadell le ha acusado de decir cosas y, luego, hacer otras, como la mejora de la oferta. Ha llegado a plantear que habría que empezar a dudar de su palabra. ¿Se siente ofendido?

– No quiero entrar en descalificaciones personales. Desde el principio hemos mantenido una actitud constructiva. Primero con el consejo del Sabadell, al que planteamos una fusión que rechazaron, luego con los accionistas del banco, a quienes hemos hecho una oferta tremendamente atractiva. Y hemos huido de cualquier confrontación con los consejeros o los directivos del Sabadell. Hemos mantenido siempre una actitud de respeto máximo y de reconocimiento a la gran labor que han llevado a cabo.

– Pero han denunciado a la CNMV trabas que desde las oficinas del Sabadell se habrían planteado a accionistas que querían aceptar la opa.

– Sí. Son conductas que nos parecen muy serias porque suponen trabas e impedimentos para que los accionistas ejerzan su derecho de propiedad. Es decir, que dispongan de su patrimonio como ellos quieran. Ha habido accionistas del Sabadell que querían aceptar la oferta y que han sido incapaces de hacerlo en las oficinas del banco por diversas causas. O porque les remiten al BBVA o les dicen que les llamarán por teléfono. También se han encontrado trabas para obtener los certificados de valores que son necesarios para aceptar la oferta de BBVA.

«Si la CNMV establece un precio más alto en una hipotética segunda opa, dejaríamos la operación»

– La filtración de la operación, la intervención del Gobierno, esta denuncia… ¿Cree que juegan con el árbitro en contra y sin la ayuda del 'VAR'?

– Ha sido un proceso más largo de lo que nos hubiera gustado, pero hemos llegado donde teníamos que estar, el momento en el que los accionistas del Sabadell, cada uno, individualmente, puede tomar la decisión de aceptar nuestra oferta. En el proceso hemos recibido casi 30 autorizaciones y hemos asumido compromisos muy importantes.

– Ante esta prolongación de la opa, ¿el accionista de BBVA puede estar tranquilo?, ¿se compromete la capacidad del banco de retribuirle dividendos o hará falta destinar más capital a la operación?

– En absoluto se compromete el ambicioso plan de retribución al accionista que tenemos en solitario y que tan buena acogida tuvo cuando lo presentamos el 31 de julio. Las cifras de rentabilidad, como esos 36.000 millones de distribución al accionista en nada se comprometen en la operación, al contrario, nos permitirá crear valor conjuntamente y con ventajas para los accionistas de BBVA, así como para los del Sabadell. Además, para los que son clientes de este banco, sobre todos pymes y autónomos, tienen la garantía del crédito durante los próximos cinco años.

– ¿Y si hubiera una segunda opa, retrasarían el dividendo de 30 céntimos por acción que anunciaron la semana pasada?

– Repito, eso es una hipótesis porque estaremos en una aceptación de 50%, pero en el improbable caso de una segunda oferta, para nada se modifica el calendario de pago de dividendo que se realizará el 7 de noviembre, como hemos anunciado.

– ¿Sería posible ver a Josep Oliu como presidente del Sabadell siendo BBVA el máximo accionista?

– No hay nada decidido y es prematuro hablar de estas cosas. Lo que sí tenemos clarísimo es que contaremos con los directivos del Sabadell, no solo los altos ejecutivos, para el proyecto de integración, que va a estar dirigido por los responsables de ambas entidades a través de un comité de integración con una composición mixta.