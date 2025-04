Me han robado de mi tarjeta de crédito: ¿Puedo recuperar mi dinero? Es diferente si nos la han robado o la hemos perdido o si hemos sido víctimas de una clonación

Viernes, 13 de mayo 2022

Cada vez es más común, por desgracia, ser víctima de un robo de nuestro dinero a través de la tarjeta de crédito. La Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) nos da las pautas a seguir y nos aclara la duda de si podemos recuperar el dinero que nos han sustraído.

Si somos víctimas de un robo o perdemos la tarjeta y esta acaba en manos de un tercero, solo seremos responsables de los primeros 50 euros que se gasten sin nuestro consentimiento hasta que informemos del robo o de la pérdida del «plástico», aclara UCEx. El banco deberá devolvernos el resto del dinero. Además, la entidad deberá responder por cualquier operación que se ejecute después de haberle notificado el robo.

Pero para que esto ocurra, el límite de 50 euros tiene unas condiciones y «está sujeto a que el cliente haya protegido su tarjeta con el suficiente cuidado y a que no haya incurrido en ningún tipo de negligencia como, por ejemplo, compartir los datos del medio de pago con otra persona o llevar el código pin apuntado junto a la tarjeta», según UCEx. Si no se cumplen los requisitos anteriores , el banco podría negarse a devolver el dinero. Además, también «podría oponerse a retroceder el cargo, si la operación ha superado todas las medidas de seguridad (pin, autenticación con un código temporal recibido por SMS, etc.)», reseña la Unión de Consumidores.

Clonación de tarjeta

Otra manera de que te roben el dinero de la tarjeta es la clonación por parte de los ciberdelincuentes. Recientemente han juzgado en Cáceres a dos supuestos clonadores de tarjetas en Extremadura que quitaron dinero a 46 personas en Plasencia.

En estos casos, en los que nuestra tarjeta no deja de estar con nosotros en ningún momento, pero un ciberdelincuente la clona, es decir, consigue descifrar la numeración, la fecha de caducidad y el CVV, el banco nos devolverá la totalidad del dinero gastado. Esto se debe al no haber una pérdida material de la tarjeta, no es posible que nos demos cuenta de que nos han robado los datos hasta que descubramos que la han utilizado sin nuestro permiso.

Pero ¿qué debemos hacer si somos víctimas de un fraude con tarjeta? Si perdemos o nos roban una tarjeta o en el momento en el que tengamos conocimiento de que la han utilizado de forma fraudulenta, «debemos cancelarla», señala UCEx.

Para cancelar la tarjeta, podemos hacerlo llamando al banco por teléfono, a través de la banca en línea o de la aplicación de la entidad. El Banco de España señala que es obligación de la entidad «disponer en todo momento de una forma de comunicación para los casos de pérdida, robo o utilización no autorizada». Por ello, los bancos suelen tener un teléfono disponible las 24 horas del día para atender este tipo de incidencias.

El siguiente paso será interponer una denuncia ante la Policía. Por último, «tendremos que reclamar al banco la devolución de todos los pagos no autorizados que se hayan efectuado con la tarjeta», apunta la Unión de Consumidores.