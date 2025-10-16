La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

Máxima tensión en el mercado en las últimas horas antes de conocer el resultado de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Nacional ... del Mercado de Valores (CNMV) dará a conocer mañana el resultado de la operación, con una enorme incertidumbre en torno a cuál será el porcentaje de aceptación definitivo y, sobre todo, cuáles serán los criterios para establecer el precio de una posible segunda opa, en caso de que la vasca se quede por debajo de su objetivo del 50% y decida rebajar el umbral de aceptación al 30% para no dar marcha atrás en sus planes.

De momento, la Bolsa interpreta que el porcentaje se quedará entre el 30% y el 50%. Y lejos de calmarse, la presión fue este jueves en aumento ante esa posibilidad de conseguir un precio superior. Al menos así lo refleja la diferencia entre la cotización del Sabadell y la oferta de BBVA. La ventaja que hasta ahora mantenía el precio de la opa se da la vuelta este jueves para pasar a cotizar de nuevo en terreno negativo, con los títulos del Sabadell cotizando en 3,21 euros, por encima de cómo valora a la entidad la actual oferta (de un título de BBVA por cada 4,8376 de la catalana).

Más allá de que en este tipo de operaciones las acciones de la empresa opada tieneden a converger con la oferta, la interpretación más inmediata de esta evolución en Bolsa es que el mercado está presionando ante la posibilidad de 'inflar' el precio de esa hipotética segunda opa. Una posibilidad que el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha negado por activa y por pasiva.

Algunos analistas apuntan también a que el peor comportamiento en Bolsa de BBVA durante estos días puede deberse a las dudas en torno a cómo asumirá la entidad el coste de una nueva propuesta, con numerosos informes de distintas casas apuntando a la necesidad de una ampliación de capital que, de nuevo, Torres ha desterrado en sus últimas intervenciones públicas. Pero esa preocupación pesa en el ánimo de los inversores, no solo entre los que sí han acudido a la primera oferta, sino también entre los del propio banco con sede en Bilbao que, en ese escenario, podrían ver diluida su posición.