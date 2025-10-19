HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. EFE

El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita

El supervisor se ha enfrentado a una negociación de extrema complejidad que ha destapado las deficiencias regulatorias en este tipo de procesos

Clara Alba
Lucas Irigoyen

Clara Alba y Lucas Irigoyen

Madrid | Bilbao

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Los casi 18 meses que ha durado el choque de trenes entre BBVA y Banco Sabadell han supuesto también un proceso de aprendizaje para ... los dos bancos, para el mercado y, sobre todo, para el supervisor, que en las últimas semanas ha sentido la presión de un proceso prácticamente inédito por su complejidad y que ha destapado las vergüenzas de una regulación que, ahora que todo ha terminado, es de obligatoria revisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  3. 3 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz
  4. 4 Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes
  5. 5 Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva
  6. 6

    Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas
  7. 7 Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata
  8. 8 640 aspirantes se presentan este sábado para 68 plazas de Policía Local en Extremadura
  9. 9

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  10. 10

    Extremadura cuenta desde julio con el registro de médicos objetores al aborto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita

El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita