Oliu exige información «transparente» a BBVA antes de una junta clave para la opa

Banco Sabadell vuelve a ponerse en contacto con sus accionistas, a pocas horas de que BBVA celebre una junta extraordinaria clave en la que ... se someterá a votación la ampliación de capital para hacer frente al canje de una acción nueva por cada 4,83 del Sabadell propuesta para la opa.

A través de una carta publicada este jueves, el presidente del banco catalán, Josep Oliu, reclama a BBVA ser claro y «transparente» en todo el proceso, y recuerda a sus inversores que el momento de decidir si aceptan o no la oferta del banco vasco está muy lejos todavía. «En ningún caso se está decidiendo en la junta nada que presuponga un posible éxito de aceptación de la opa, ni presupone decisión alguna por parte de los accionistas que pudieran serlo de ambas entidades», apunta el directivo en su misiva.

Oliu no da puntada sin hilo, consciente de que, aunque aprobar la ampliación de capital no implica el visto bueno a las condiciones de la opa ni a la fusión, el sentido del voto de algunos fondos sí puede ser indicador de su posición frente a la oferta. No hay que olvidar que BlackRock, por ejemplo, es el principal accionista tanto de BBVA como de Sabadell, con un 5,9% en el capital del primero y un 6,7% en el de la catalana.

Plazos y reguladores

En su carta al accionista, Oliu recuerda además que BBVA aún debe obtener el visto bueno de los reguladores. Los primeros, el BCE y la CNMV. Solo cuando el banco consiga estas aprobaciones, comenzaría el periodo de aceptación de la opa. Al inicio de ese plazo, el consejo del banco emitirá un informe «en el que valorará la oferta y manifestará su recomendación a los accionistas».

Es en este contexto en el que el presidente del Sabadell pide a BBVA que publique «de forma clara, transparente y completa» todos aquellos elementos que puedan afectar a su propuesta, al ser las acciones de BBVA de nueva emisión las que constituyen el precio de la oferta.

Entre ellos, menciona los impactos financieros «tanto en la hipótesis de fusión posterior de ambas entidades como en el supuesto de ausencia de la misma». Un reclamo que la pripia CNMV ya realizó al banco, al indicar que sería recomendable conocer los números de una compra sin fusión, ante la posibilidad de que el Gobierno rechace la operación.

Oliu reclama que, en este punto, se detallen las sinergias esperadas en cada caso, así como los costes de reestructuración asociados a las mismas y su impacto en capital, además de las pérdidas de negocio estimadas «especialmente en el segmento de las pymes».

Aunque la complejidad del proceso podría provocar que la CNMV se pronuncie antes de Competencia -abriendo la puerta a que los accionistas del Sabadell tengan que decidir sin conocer las conclusiones del organismo que velará por los riesgos de concentración- Oliu también pide que se expongan las condiciones que la CNMC pueda imponer y que puedan afectar al valor de la oferta, «así como restricciones adicionales que pudiera haber por parte de instancias gubernamentales».

«Será en el momento en que se abra el plazo de aceptación de la OPA cuando usted tendrá la oportunidad de decidir. No se sabe cuándo esto se va a producir, pero por la complejidad de los procedimientos en curso se estima que pueda ser a finales de 2024 o incluso en 2025», insiste Oliu en su carta a los accionistas.

Sobre la base de su exposición, el presidente del Sabadell insiste en su «compromiso» y el del banco para que los inversores «puedan tomar libremente sus decisiones», reiterando que en el momento actual «no están obligados ni hay decisión alguna a tomar con respecto a la opa«.