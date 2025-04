BBVA confía en que Competencia avale la opa a Sabadell sin grandes condiciones

R. C.

BBVA vuelve a defender ante el mercado que la opa hostil a Banco Sabadell recibirá las autorizaciones necesarias en los plazos previstos. A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido «paciencia» para su análisis de la operación, el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, mostró ayer su «convicción clara» en que no existen problemas de competencia.

Es decir, confía en que el organismo presidido por Cani Fernández, encargado de evitar esos posibles riesgos de concentración, termine dando su visto bueno a la opa en la denominada fase uno, sin imponer condiciones extremas a la unión de ambas entidades y sin extender el estudio a una segunda fase en la que el organismo ya habría detectado problemas en este sentido.

«Si se utiliza la misma metodología que en operaciones precedentes, la operación debería aprobarse en fase 1, porque no hay problemas de competencia», indicó Genç durante una conferencia en Londres organizada por Bank of America.

Tal y como explicó, esa fase uno suele durar entre cinco y seis meses, que es el plazo original que el banco compartió con el mercado. «Lo repito por tercera vez: nuestra convicción clara es que no hay problemas de competencia y que debería aprobarse, en nuestra opinión, en la fase uno», insistió, recordando que la operación no superaría los umbrales establecidos por la UE para fusiones: un 25% de cuota de mercado para la entidad combinada y un incremento del 10% de cuota aportado por la entidad adquirida.

El directivo también ha defendido el sentido estratégico y financiero de la fusión, al tiempo que ha expresado la firme voluntad del banco de trabajar con el Gobierno, que en los últimos días ha reiterado su rechazo a la unión de los dos bancos a través del Ministerio de Economía. Este mismo miércoles, el titular de la cartera Carlos Cuerpo advertía que «no hay ningún elemento nuevo de valoración» que le haya hecho cambiar su oposición a la operación.

«Estamos pendientes, por supuesto, del proceso, en donde somos muy respetuosos con la intervención de todas las instituciones que tienen que participar, entre ellas no sólo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino también de Competencia y estamos a la espera de conocer información adicional. Sin esa nueva información, nosotros estamos exactamente en el mismo punto», indicó.

Plazos

En este sentido, desde BBVA recuerdan que la participación del Gobierno en todo el proceso no debería llegar ahora, sino en una tercera fase de la fusión. «Entonces, el Gobierno puede optar por decir no y BBVA, teniendo más del 50% de Sabadell, no podría fusionarse, pero podría mantenerlo como una entidad separada, controlada y gestionada por el banco», recordó el banquero.

«Creemos que es un escenario muy poco probable porque en ese punto, todos los demás -en referencia a los supervisores y reguladores- ya habrían dicho que sí y habría una clara evaluación técnica sobre la mesa», expresó Genç.

El banco presidido por Carlos Torres confía en que esas evaluaciones técnicas destensen la situación con el Ejecutivo. «Como hemos dicho muchas veces antes, estamos muy abiertos a trabajar con el Gobierno para aliviar cualquier inquietud que puedan tener», indicó Genç durante su participación en el foro organizaado por Bank of America. Esta es, precisamente, una de las firmas de análisis que valoró de forma positiva una posible fusión, aunque en algunos de sus informes también ha dejado entrever cierto potencial de mejora en la oferta de BBVA. Algo que el banco ha rechazado desde el principio al considerar la prima ofrecida más que suficiente para los accionistas del Sabadell.

Por su parte, Cuerpo ha insistido en que esta operación supone «un peligro» por el exceso de concentración en el mercado. Y va más allá al recordar que el visto bueno del BCE se basan en criterios de estabilidad financiera, que no tienen nada que ver con lo que preocupa al Ejecutivo, en referencia al impacto en los clientes y la inclusión financiera un posible exceso de concentración.