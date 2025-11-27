HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sede del Banco Sabadell. Afp

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

El magnate mexicano, con un 3,8% del capital, sale del principal órgano de gobierno de la entidad catalana tras meses de tiranteces con la cúpula dirigida por Josep Oliu

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

El magnate mexicano David Martínez Guzmán ha presentado su dimisión como consejero dominical de Banco Sabadell, después de 12 años ocupando un sillón en el ... máximo órgano de gobierno de la entidad, en la que controla un 3,8% del capital, siendo su principal accionista individual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

