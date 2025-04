Bruselas quiere extender la protección de los depósitos hasta 500.000 euros en casos excepcionales

Cada vez que un banco quiebra, tiembla el sistema financiero y, sobre todo, los ahorradores, por si la crisis acaba afectando a sus depósitos y ... cuentas corrientes. Para mantener la confianza y la estabilidad financiera existen, entre otros mecanismos, los Sistemas o Fondos de Garantía de Depósitos. Estos fondos, que están financiados solo con aportaciones de los bancos, cubren en la actualidad hasta 100.000 euros por titular y cuenta bancaria. Tras la quiebra del Silicon Valley Bank, el rescate del First Republic o la absorción forzosa por UBS del Credit Suisse este año, se han vuelto a disparar las alarmas entre los ahorradores.

La Unión Europea ha ido aumentando gradualmente el nivel de protección de depósitos desde que se introdujo la primera directiva en 1994. Hasta que llegó la crisis financiera de 2008, en España y en Europa solo se cubrían 20.000 euros.

La garantía de que te van a reembolsar tu dinero aunque el banco quiebre ayuda a prevenir el retiro masivo de depósitos y la consiguiente inestabilidad financiera. Pero la evaluación realizada por las autoridades comunitarias muestra que la seguridad jurídica y la previsibilidad en la gestión de quiebras bancarias siguen siendo insuficientes y que la protección de los depositantes sigue siendo desigual e inconsistente entre los Estados miembros en una serie de áreas.

Por ello, ha acordado una propuesta que amplía la protección a saldos temporalmente elevados en las cuentas bancarias vinculados a acontecimientos concretos de la vida, tales como herencias, indemnizaciones de seguros o compraventa de viviendas. En concreto, señala que «es necesario» ajustar la protección de los depósitos a 500.000 euros como mínimo para una duración armonizada de seis meses, además del nivel de cobertura de 100.000 euros. Por ejemplo, cuando se ha vendido una casa y se acaba de ingresar el importe, o por el cobro de un seguro. La directiva actual obliga a los Estados a garantizar que los depósitos resultantes de esos eventos estén protegidos por encima de los 100.000 euros durante al menos tres meses, pero no más de doce meses. La Comisión explica que, dado que durante una transacción inmobiliaria los fondos pueden transitar a través de diferentes cuentas hasta la liquidación de la operación, la protección de saldos elevados temporales debe aplicarse tanto al producto de la venta como a los fondos depositados para la compra de una vivienda a corto plazo.

Inversores no profesionales

Además, amplía la protección de los depositantes a las entidades públicas –por ejemplo, escuelas, hospitales o municipios–, así como al dinero de clientes depositado en determinados tipos de fondos de clientes, como parte de empresas de inversión, entidades de pago y entidades de dinero electrónico.

Los depositantes que ahora están cubiertos por el Sistema de Garantía de Depósitos son inversores no profesionales, al considerar que los inversores profesionales no necesitan tal protección. Por ese motivo, las autoridades públicas están excluidas de la cobertura. Sin embargo, hay muchas instituciones públicas, como escuelas y hospitales, que no pueden considerarse inversores profesionales, puntualiza la Comisión. Por ello, cree que es necesario garantizar que los depósitos de todos los inversores no profesionales, incluidas las autoridades públicas, se beneficien del sistema de garantía de depósitos.

Blanqueo de capitales

Al reembolsar a los depositantes, los sistemas de garantía de depósitos pueden encontrarse con situaciones que den lugar a problemas de blanqueo de capitales. La norma establece que debe retener el pago a un depositante cuando se le notifique que una unidad de inteligencia financiera ha suspendido una cuenta bancaria o de pago de acuerdo con las normas aplicables contra el lavado de dinero.

Los costes para los bancos y las autoridades nacionales de las nuevas medidas serían muy limitados, según la Comisión Europea. Cada una de las mejoras de protección de los depositantes previstas en la propuesta (saldos elevados temporales, fondos de clientes, autoridades públicas) tendrá un impacto muy marginal en los fondos del Sistema de Garantía de Depósitos. Además, los costes adicionales potenciales, aunque limitados, se compensarían en gran medida con la reducción de costes que conllevaría.

El Parlamento Europeo y el Consejo debatirán ahora sobre este paquete legislativo. Y seguiremos esperando que se complete la unión bancaria y se establezca el tercer pilar: el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.