El BCE aclara que no valorará el riesgo de competencia en BBVA-Sabadell

El Banco Central Europeo (BCE) se está mostrando extremadamente prudente en la opa hostil lanzada por BBVA a Banco Sabadell. La entidad comandada por Carlos ... Torres ya ha pedido permiso al supervisor para la operación y el mercado lleva tiempo anticipando que no habrá trabas en este punto del proceso. Una idea reforzada con las declaraciones de su vicepresidente, Luis de Guindos, quien no se cansa de recordar que la valoración del BCE estará «únicamente basada en principios de solvencia, prudenciales».

Es decir, el riesgo de competencia -el que más preocupa como posible freno a una fusión- quedará a cargo de las entidades nacionales, por lo que no se espera ninguna dificultada para encontrar el 'ok' del BCE ante la unión de dos bancos que en solitario no presentan ningún problema de solvencia.

Eso sí, hay que tener en cuenta el nuevo colchón anticíclico fijado por el Banco de España. Una especie de 'hucha' que se exige a todo el sector para afrontar futuras crisis y que ha quedado fijado en el 0,5% y que luego pasará al 1% del capital, lo que equivale a unos 7.500 millones de euros para las grandes entidades, según los cálculos a partir de los balances de cierre del ejercicio pasado.

En el caso de BBVA, que es quien tendría que gastar para hacer frente a la opa, el impacto se calculo en unos 1.200 millones, lo que obligaría ala entidad a mantener más liquidez, reduciendo su capacidad de gastar.

En todo caso, en el mercado no se duda de la capacidad del banco, ni del resto del sector, para hacer frente a las nuevas exigencias del Banco de España manteniendo buenos niveles de solvencia. Así que el visto bueno del BCE se da por hecho desde hace semanas. «Nosotros haremos una valoración únicamente basada en principios de solvencia, en principios prudenciales, pero nosotros no entramos en el análisis de competencia. Eso es para otras autoridades», insistía Guindos en una entrevista de Onda Cero.

Es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o incluso la Dirección General de Competencia de Bruselas podrían tener ahora más argumentos para frenar la operación, «pero no el BCE», si detectan que la concentración puede suponer algún tipo de riesgo para la competencia en el sector y, por tanto, para la capacidad de elección de los clientes.

Guindos recuerda además que la competencia en un sector no obedece únicamente al número de jugadores presente, sino a la fortaleza de los mismos. Del mismo modo, insica que aunque el BCE siempre ha defendido las fusiones transfronterizas, esto no quiere decir que esté en contra de operaciones en el mercado nacional. «Nosotros lo que decimos es que, fundamentalmente, lo que creemos que da lugar a un mercado bancario europeo son las transfronterizas, pero a veces, para llegar a las transfronterizas, tienes que llevar a cabo fusiones nacionales», señaló.

Plazos

Con la solicitud al BCE, Competencia y el resto de supervisores y reguladores internacionales, empieza a correr el plazo para que BBVA reciba -o no- los vistos buenos a todas sus peticiones de autorización para la opa.

La entidad estimaba en mayo que todo el proceso implicaría un largo plazo de entre seis y ocho meses. Pero el primer paso debe darlo el BCE. Solo si la institución no se opone, el resto podrá dar su veredicto.

En la rueda de prensa que a mediados de mayo ofreció el presidente de BBVA, Carlos Torres, para explicar la operación, el directivo ya indicó que no se esperaban trabas en este sentido. «En nuestros primeros contactos con los supervisores no parece que vaya a haber obstáculos», indicó.