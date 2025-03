BBVA incorpora a la mexicana Sonia Dulá a su consejo de administración

R. C.

BBVA va a proponer incorporar a Sonia Dulá (México, 1961) a su consejo de administración en la junta de accionistas que el banco celebrará el 17 de marzo en Bilbao, donde tiene su sede social. La designación de esta ejecutiva no es baladí, ya que se trata de un perfil «con un profundo conocimiento en banca», señala el propio banco, y una «dilatada experiencia profesional en mercados clave» para la entidad, como el de México, América del Sur o España.

Los resultados anuales que BBVA publicó la semana pasada muestran como casi un 65% del beneficio del grupo procede de México, el país del que procede Sonia Dulá. El banco ganó 6.420 millones, un 38% más, gracias en buena medida a la fortaleza que muestra el negocio en ese país.

Sonia Dulá ocupará la vacante que dejará Susana Rodríguez Vidarte, actualmente consejera del banco, a quien el consejo agradece su excelente contribución y gran dedicación a la entidad durante más de 20 años. La futura consejera es licenciada en Economía por la Universidad de Harvard, Magna Cum Laude, y tiene un MBA en Finanzas por Stanford Graduate School of Business. Comenzó su carrera profesional en Pemex. Después, fue directora ejecutiva y vicepresidenta de Mercado de Capitales para Latinoamérica de Goldman Sachs. En una etapa posterior, dirigió Grupo Terrum, fundó dos empresas digitales -Internet Group of Brazil y Obsidian- y fue CEO de Grupo Latino de Radio. Volvió al sector financiero para desempeñar funciones clave en las áreas de banca corporativa y banca privada de Bank of America Merrill Lynch para América Latina. Actualmente, entre otros cargos y actividades profesionales, es consejera independiente en Huntsman Corporation, Acciona y Acciona Energía.

El nombramiento de Sonia Dulá elevará al 73% los consejeros independientes y mantendrá la representación femenina en el 40%, al tiempo que aumentará el perfil internacional del consejo. Porque, además, la entidad ha propuesto la reelección de otros cuatro consejeros más: Raúl Galamba, Lourdes Máiz, Ana Revenga y Carlos Salazar.

De esta forma, y de aprobarse las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros por la junta, el órgano social ampliará el número de miembros con la condición de independientes hasta un 73% (11 de 15 miembros), mientras que se incrementará el perfil internacional del consejo. Además, se mantendrá la representación de mujeres en el 40% (seis consejeras), de acuerdo con la política de selección, idoneidad y diversidad. Desde 2018, conforme al proceso de renovación progresiva del Consejo, BBVA ha nombrado a ocho nuevos consejeros (sin incluir a Sonia Dulá), seis de los cuales tienen la condición de independientes.

La junta someterá también a votación el anuncio de un nuevo pago en efectivo a los accionistas en abril: un dividendo complementario de 0,31 euros. Así, el pago alcanzará los 0,43 euros por acción a cuenta del ejercicio 2022, el mayor reparto en efectivo de los últimos 14 años, al que habrá que sumar un nuevo programa de recompra de títulos propios por importe de 422 millones de euros. En total, el reparto será de 3.015 millones, un 46,9% del beneficio.