BBVA gana 4.842 millones hasta septiembre, un 46% más

La mejora de los ingresos gracias a las subidas de los tipos de interés y al repunte de la actividad ha logrado compensar el impacto negativo que Turquía está teniendo este año en las cuentas de BBVA. El gigante bancario ganó un 46,2% más entre enero y septiembre, hasta los 4.842 millones de euros. Una cifra que indica que la entidad podría cerrar el ejercicio con unos resultados históricos.

Si solo se tiene en cuenta el tercer trimestre, BBVA ganó 1.841 millones de euros, con un alza del 34,1% respecto a un año antes (+31,4% a tipos corrientes).

Los inversores estaban especialmente atentos a la evolución del negocio en Turquía, ante la desbocada inflación que ha obligado a aplicar una contabilidad especial por la situación hiperinflacionista que, tal y como indicó el propio BBVA a principios de año, restaría unos 324 millones al beneficio del segundo trimestre. En total, Garanti registró una caída de su resultado de más del 42%, con lo que su aportación al grupo se limita a 336 millones de euros, desde los 583 millones de un año antes.

Durante la presentación de resultados, el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, reconoció que «existen muchas vulnerabilidades que afectan al país», que actualmente cuenta con una inflación completamente desbocada en el 83%. «Evidentemente, eso ha creado una serie de desequilibrios macro y hay bastante presión sobre la divisa y las reservas del banco central», explicó el directivo.

Sin embargo, insistió en su mensaje de que Turquía es una apuesta de largo plazo para el banco. «Es un país muy joven con mucho potencial de crecimiento», indicó. «Evidentemente el resultado no es mucho ni está rindiendo como esperaríamos si se compara con la inversión, pero este año es muy particular. No creo que ampliar la participación en Garanti fuese un error, porque ganaremos mucho más dinero en el país en el futuro», indicó Genç ante los medios.

De hecho, el directivo explico que, si no hubiese contabilidad hiperinflacionista, esos 300 millones habrían sido 1.600 millones.

Mayores ingresos y mora controlada

Pese a estas dificultades, el dinamismo en la actividad del Grupo se fortalece. En concreto, engordó a dos dígitos de su cartera de crédito, que se elevó un 15% entre enero y septiembre, y de los ingresos recurrentes, que crecieron casi un 29%. En total, el margen de intereses alcanzó 13.811 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 32,6% más interanual. Asimismo, el margen bruto alcanzó 18.366 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un alza interanual del 21,2%.

«En los nueve primeros meses del año hemos obtenido unos muy buenos resultados y de gran calidad. Esperamos que los próximos trimestres sean positivos para BBVA y, como siempre, apoyaremos a las empresas, a las familias y a la sociedad en su conjunto en un entorno de elevada incertidumbre económica», expresó el consejero delegado de la entidad, Onur Genç.

México volvió a ser uno de los grandes motores de su cuenta de resultados -ya supone en torno al 60% del total-, con 2.964 millones de euros entre enero y septiembre, un 47,5% más.

España se convierte en la segunda región más importante para el grupo con un beneficio de 1.514 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 27% más. Detrás de esas cifras se encuentra la mejora de ingresos, con un crecimiento del crédito tanto en empresas y consumo, además de los planes de ahorro de costes acometidos por la entidad.

El resultado no incluye el impacto neto de -201 millones de euros por la compra de oficinas a Merlin, que se registró en el segundo trimestre del año. Si se incluye, el beneficio ascendería a 1.312 millones de euros, un 10,2% más.

Como ya han indicado otros bancos en los últimos días de ronda de resultados, BBVA tampoco parece estar registrando un mayor riesgo de impago ante el difícil entorno económico de las familias españolas. De hecho, su tasa de morosidad disminuye 13 puntos básicos en el trimestre hasta el 3,9%, con una mejora de la ratio de cobertura respecto a junio, hasta el 64%.

Para el conjunto del grupo, y la misma línea que el resto del sector, la morosidad se redujo hasta el 3,5% (-20 puntos básicos), mientras que la ratio de cobertura aumentó del 78% al 83%.

Al igual que otras entidades, el banco se ha mostrado convencido de que no habrá una ola de impagos en la cartera hipotecaria como consecuencia de las subidas de los tipos de interés. Sin embargo, «sí somos conscientes de que a algunos clientes les subirán las cuotas y necesitarán un apoyo en ese sentido».

Frente a ese encarecimiento de los préstamos, BBVA descarta que se vaya a mejorar la remuneración al ahorro como consecuencia de las subidas de los tipos de interés. Tal y como explicó el consejero delegado del grupo, el precio de los depósitos depende en gran medida de la liquidez del sistema, que ahora es muy elevada. En concreto, BBVA cuenta con 108.000 millones de euros de liquidez que podría utilizar como aval para obtener financiación mayorista.