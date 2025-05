Bankinter advierte que España «pierde peso en las instituciones» sin gobernador

El retraso en el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España empieza a generar incertidumbre en el sector bancario. A pesar de que el ... Gobierno tiene hasta el próximo 11 de septiembre para designar al sustituto de Pablo Hernández de Cos al frente del organismo, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, advirtió este jueves que «el puesto implica mucho peso e influencia», por lo que urgió al Ejecutivo a dar el paso de la designación «cuanto antes, mejor».

«El retraso en la sucesión supone que perdemos peso en las instituciones europeas y en las decisiones del BCE, que impactan mucho, no solo a la banca, sino a todos los ciudadanos; es importante estar representando en las instituciones europeas», indicó la directiva, recordando que este jueves España no tendrá derecho a voto en la reunión del organismo monetario por no contar con gobernador.

Reacción en Bolsa +4,7% Revalorización El mercado acoge con optimismo las cuentas de Bankinter, disparando un 4% su cotización a zona de máximos en 8,2 euros

Fiel a su línea de prudencia en materia política, Ortiz no quiso pronunciarse sobre los nombres concretos que hay sobre la mesa ni sobre la posibilidad de que un perfil ministerial pueda acceder al cargo de gobernador, si finalmente sale adelante la propuesta del PSOE con el actual ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá. Una opción que ha bloqueado las negociaciones con el PP, que ya mostrado su firme rechazo a esa posibilidad.

«No entro a valorar si es ministro o no», indicó la banquera durante la presentación de resultados de Bankinter, que ganó un 13% más hasta junio con un beneficio récord de 473,5 millones de euros.

Más negocio frente al a bajada de tipos

La entidad ha inaugurado esta nueva temporada de resultados demostrando que el sector sabrá compensar, al menos de momento, el parón en las subidas de tipos por parte del BCE, que tanto había beneficiado sus márgenes hasta ahora. Los analistas llevaban tiempo advirtiendo de ese riesgo, pero el hecho de que los márgenes de la cuenta sigan reflejando un fuerte crecimiento en volumen de crédito y recursos ha disparado la cotización del banco un 4%, enfrentándose a máximos históricos por encima de los 8,1 euros por acción.

En concreto, el margen de intereses crece un 8,6% respecto a hace un año, cerrando el semestre en 1.160,3 millones de euros. Por su parte, el margen bruto -que engloba todos los ingresos el Grupo- alcanza los 1.410,5 millones de euros, un 10,4% más, gracias al buen comportamiento de las comisiones que, en términos netos, crecieron un 12,7% hasta los 342 millones de euros.

El fuerte crecimiento de los ingresos ha compensado el aumento de costes, con lo que la ratio de eficiencia -cuanto más baja, mejor, se sitúa en el 34,1%, con 126 puntos básicos de mejora respecto a hace un año.

Cuota de mercado

La entidad ha logrado cerrar los seis primeros meses del año ganando cuota en todos los segmentos y geografías en los que opera. Su principal actividad sigue estando en España, donde ganó 686 millones, un 14% más, pese a incluir el periodo el pago del impuesto al sector en el primer trimestre.

Destaca el crecimiento en la cartera de crédito a empresas. Un segmento donde el sector busca captar nuevos clientes en un momento marcado por la opa de BBVA a Sabadell, ambos con fuerte presencia en este negocio. «Todas las operaciones corporativas suponen una oportunidad para el resto de bancos que están en el mercado, pero lo suponen cuando ocurren», matizó Ortiz, recordando que las dos entidades siguen compitiendo entre ellas con el mismo ahínco que lo hacían antes.

En total, el negocio de Banca de Empresas ascendió a 33.500 millones de euros, un 7% superior a hace un año y un 5,4% en lo que se refiere a la cartera empresarial de España, «un dato muy bueno en un mercado en contracción y que compara muy bien con una caída de las cifras del sector para esta misma actividad del 3,1%».

La entidad también ha notado mejora en hipotecas, con la reactivación del mercado inmobiliario que espera que continúe en los próximos meses. Tras la caída de este negocio, la entidad vuelve a crecer con préstamos de nueva producción que ya ascienden a 1.500 millones de euros. «El mercado inmobiliario da muestras de salir de la atonía a la que había estado sometido», apuntan.

En total, Bankinter alcanzó en el semestre 2.800 millones de euros en nueva producción hipotecaria, de menos a más en el ejercicio y con un fuerte repunte de este negocio en Irlanda, donde opera a través de Avant Money, filial cuya operativa absorberá en los próximos meses.