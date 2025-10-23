HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter. R. C.

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

La entidad supera el ritmo de crecimiento de 2024 pese a los bajos tipos de interés, con una subida del 10,6% en los ingresos por comisiones

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:08

Comenta

Bankinter estrena la ronda de resultados de la gran banca española con sorpresa para un sector que se enfrenta a una recta final de año ... de resultados récord pero, en principio ycomo anticipaban los analistas, a un menor ritmo de crecimiento. La entidad comandada por Gloria Ortiz se ha sacudido los complejos con un beneficio de 812 millones hasta septiembre, lo que implica un 11% más. Un ritmo mayor que el 7% del mismo periodo del año anterior. Eso sí, el resultado hasta junio crecía al 14,4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  6. 6 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial