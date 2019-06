Bankia revisará su objetivo de beneficios si el BCE prolonga los tipos en mínimos El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, hoy en Santander. / EFE La entidad admite que ahora no es el momento idóneo para acometer la privatización JOSÉ MARÍA CAMARERO Santander Miércoles, 19 junio 2019, 16:45

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha apuntado que la entidad «evaluará» la cifra de beneficio final ante el anuncio del presidente del BCE, Mario Draghi, acerca de la prolongación de su política de estímulos monetarios y tipos bajos durante los próximos meses y, al menos, hasta bien entrado 2020. Goirigolzarri ha indicado que ante este contexto el banco «está evaluando permanentemente» las perspectivas de la corporación. «En el caso de que hagamos algún tipo de modificación al respecto, la haremos», ha indicado.

El ejecutivo ha insistido en que, en cualquier caso, Bankia tiene «las palancas suficientes» para conseguir sus objetivos marcados, como los incluidos en su actual Plan Estratégico, en vigor hasta el año 2020. En el primer trimestre de este año, el resultado ha caído casi un 11% hasta los 205 millones de euros. El último consenso de los analistas anticipan que el resultado de 2020 caerá un 40% con respecto a las ganancias anunciadas inicialmente.

Goirigolzarri ha confirmado que, a pesar de la caída de los tipos, que siguen profundizando en terreno negativo, «mantenemos el compromiso de distribuir 2.500 millones de euros» entre los accionistas en forma de dividendo durante este periodo. Esa cifra, ha recordado, permite generar capital «por encima de los requerimientos regulatorios» y a la vez llevar a cabo su plan.

En cualquier caso, espera que el anuncio realizado ayer por Mario Draghi en el encuentro de Sintra (Portugal) no se postergue demasiado y confía en que más pronto que tarde las políticas monetarias cambiarán, con un incremento de tipos muy gradual. «Nos encontramos cómodos con los tipos bajos, pero incómodos si están en negativo, como ahora», ha indicado el presidente de Bankia en el Curso de Verano de la UIMP y APIE en Santander.

A la espera de que se forme gobierno y eche a andar de forma práctica la legislatura, José Ignacio Goirigolzarri ha admitido que este no es el mejor momento para acometer la privatización de Bankia, aunque sigue defendiendo que esa desinversión del Estado -que tiene un 60% del grupo- tiene que realizarse como así lo determina el memorándum firmado con la Unión Europea tras el rescate de hace seis años. «En una situación como esta, teniendo en cuenta el precio que el mercado está dando al valor, no me parece el momento más propicio», ha explicado al respecto. Y ha avanzado que «si se alarga» la situación actual de tipos bajos, «no es bueno ni para el precio de la acción ni para la propia privatización». Los títulos de Bankia cotizan esta mañana a 2,11 euros, con un incremento del 0,6%.

Para hacer frente a esta etapa en la que el margen de intereses es más escaso, Bankia está centrando su actividad en otras actividades más allá de las hipotecas, como los préstamos al consumo y los créditos a empresas, así como con lo relativo al negocio de seguros, inversiones y a la generación de beneficios a través de comisiones vinculadas a este tipo de productos y servicios.

CaixaBank mantendrá su plan

En ese mismo evento de la UIMP y la APIE, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha indicado que la entidad tiene «capacidad de resistir» a una prolongación de los tipos bajos.Ha recordado que el banco ya ha demostrado esa capacidad que tiene para hacer frente a este tipo de medidas, que reducen su margen de intereses.

El presidente de CaixaBank ha recordado que el grupo tiene «una amplia paleta de colores» sobre la que actuar, en otros productos y servicios que van más allá de las hipotecas, como las tarjetas, los seguros, servicios de inversión, etc. «Modificaremos las estrategias comerciales si hace falta», ha afirmado Gual, hacia ese tipo de segmentos.

En cualquier caso, CaixaBank no va cambiar el planteamiento de su plan estratégico, presentado a finales de 2018 en Londres. En ese análisis «ya contemplábamos que el escenario de tipos podía ser más bajo», ha apuntado, como así ha ocurrido.

Por otra parte, Gual ha defendido las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado hace un mes con los sindicatos por el cual se les da los trabajadores la posibilidad de acceder a un sistema de prejubilación a partir de los 54 años. Lo ha hecho tras las críticas lanzadas por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante este tipo de medidas que alejan su idea de retrasar la jubilación ante el envejecimiento de la población. Gual ha indicado que el banco «tiene que ser práctico» con un ERE como el pactado y que tiene que «velar» por los intereses de la entidad.

Jordi Gual ha defendido que «el banco tiene que seguir siendo competitivo» y ha asegurado que se ha planteado una reestructuración laboral «correcta y acorde a la ley». Las palabras del presidente de CaixaBank llegan después de que Hernández de Cos cuestionara este tipo de medidas. «Todos tenemos la sensación de que una de las posibilidades de afrontar el reto demográfico y las implicaciones para el sistema de pensiones es seguir aumentado la edad de jubilación», indicó el lunes en este mismo evento. Por eso recordó que «lo importante no es tanto la edad legal de jubilación como la edad efectiva de jubilación» en referencia a los procesos de reestructuración que llevan a cabo los bancos.

El de CaixaBank, al que se han apuntado casi 3.000 trabajadores para cubrir las 2.023 plazas disponibles, supondrá el desembolso de 890 millones de euros con salidas de personal que comenzarán a partir de los 54 años, quienes contarán con la indemnización correspondiente más las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años. En el caso del Santander, el ERE pactado esta misma semana establece también prejubilaciones a partir de los 55 años con abonos de hasta el 80% del sueldo dependiendo del tramo de edad.