Sabadell bate récord de beneficios con 1.332 millones y mejora un 55% el pago al accionista

Explosión de beneficios en Banco Sabadell. La entidad ha logrado batir todas las previsiones de los analistas con un beneficio histórico de 1.332 millones ... de euros en 2023, lo que implica una mejora del 55% respecto al ejercicio anterior, cuando ganó 859 millones.

Detrás de estas cifras está la mejora del margen de intereses en un contexto de altos tipos de interés, que ha permitido compensar los menores ingresos por el cobro de comisiones a clientes, así como el aumento de la factura fiscal al que todo el sector ha tenido que hacer frente con el impuesto a los beneficios extraordinarios aprobado por el Gobierno.

La entidad pagará este año 190 millones de euros con cargo a 2023 por esta tasa que tanta tensión ha generado en las relaciones entre ambas partes. Sin embargo, Sabadell parece tener asumida la decisión del Ejecutivo. De hecho, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, indicó que «ha habido una mejora en el clima que es bienvenida», en medio de los encuentros con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En plenas tensiones de las relaciones entre PSOE y Junts, Sabadell también descarta de momento devolver su sede social de Alicante a Barcelona, que abandonó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. «Ha habido muchas conversaciones públicas, en prensa, etc., pero no internas; no hay nada nuevo que decir al respecto», indicó González-Bueno tras la presentación de resultados de la entidad. Ante la insistencia de los periodistas, añadió que «no nos parece que sea el momento oportuno para comentarlo; vamos a ver qué pasa».

Coyuntura favorable

En un entorno de beneficios récord para todo el sector, el directivo reconoció que «es evidente que la coyuntura ha sido más favorable para la rentabilidad de los bancos por los altos tipos de interés»; además de por el mejor comportamiento de la morosidad de lo esperado.

En concreto, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) alcanzaron 6.109 millones de euros, un 15,5% más en términos interanuales. Solo el margen creció un 24,3% en el ejercicio, hasta 4.723 millones, en contraposición a las comisiones netas, que descendieron un 7%, hasta 1.386 millones. Y de cara a 2024 las perspectivas son positivas, aunque el ritmo de crecimiento se espera algo más moderado con la esperada bajada de tipos del BCE.

Con una rentabilidad que alcanzó el 11,5% y una ratio de capital CET1 (el de máxima calidad) del 13,21%, Sabadell ha decidido mejorar su retribución al accionista. Sin visibilidad para acometer una operación corporativa -pese a los rumores que apuntan al posible interés por Unicaja- el consejo del banco propondrá a la junta un dividendo complementario en efectivo de 3 céntimos por acción, al que se sumará un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 340 millones de euros (equivale al 6% de la capitalización bursátil del banco).

El pasado 29 de diciembre, ya distribuyó un dividendo a cuenta de tres céntimos, por lo que la retribución total en efectivo con cargo a los resultados de 2023 asciende a seis céntimos por título, es decir, 326 millones. «Sumado al nuevo programa de recompras, la cantidad total distribuida será de 666 millones de euros, un 55% más que en el ejercicio anterior», indican desde la entidad. La cifra implica además un 'pay-out' (porcentaje de beneficio que se destina a dividendo) del 50%.

González-Bueno abrió además la puerta a seguir mejorando la remuneración, al indicar que «la solidez del banco nos permite ser optimistas sobre la evolución futura de la entidad». De hecho, el banco considera que por encima del 13% de capital «estamos ante un excedente distribuible y el consejo de administración determinará el momento y la estructura de esa remuneración».

Evolución del crédito

A pesar de los resultados récord, Banco Sabadell es consciente de la contracción del crédito sufrida el pasado año en la economía española y muestra cierta preocupación por la evolución en 2024. «Estamos deseando prestar, pero no vemos que la demanda se haya reactivado todavía», indicó el consejero delegado del banco, indicando que «la caída de hipotecas no nos ha gustado nada«.

En concreto, este segmento cayó un 34% en términos de flujos y un 3,6% en volumen, algo por encima de la media del mercado. Por contra, siguió creciendo el crédito al consumo (que avanza un 14,5% en volumen) y a empresas. En todo caso, el control de los impagos y, también, la caída del crédito total, ha derivado en que la ratio de morosidad del grupo se mantenga controlada, con un ligero descenso respecto a 2023 hasta el 3,52%.

Ajuste en TSB y crecimiento en México

Aunque el foco del mercado está puesto en la evolución del margen de intereses, en el caso concreto de Sabadell también se ha mirado muy de cerca también la evolución de su filial británica TSB. Y es que el mercado en Reino Unido supone todo un reto para la entidad, pues allí los márgenes hipotecarios son más bajos y el coste de los depósitos sigue moviéndose al alza.

De momento, TSB completó 2023 con un beneficio neto individual de 175 millones de libras, un 70,9% más. La contribución positiva de la entidad a las cuentas del Grupo Banco Sabadell ascendió a 195 millones. Pero la entidad ha iniciado un plan de reestructuración y mejora de la eficiencia, que la firma anunciará en los próximos meses, con un coste estimado de 53 millones de libras.

Por otro lado, Sabadell se ha marcado el objetivo de crecer en el mercado de particulares mexicano este año, donde tendrá que competir con la nueva apuesta de Santander en el país a través de OpenBank. Antes de la primera mitad del ejercicio, Sabadell anunciará la fórmula escogida para captar más clientes minoristas, que previsiblemente será a través de una cuenta remunerada similar a la que le banco lanzó a finales del pasado año en España.