El Banco Sabadell espera información «clara, transparente y completa» del BBVA tras la aprobación del BCE

El Banco Sabadell espera que el BBVA, una vez ha obtenido la autorización del Banco Central Europeo para continuar con la opa sobre la ... entidad catalana, de información de manera «clara transparente y completa» sobre todos los aspectos de la operación para que los accionistas del Sabadell puedan decidir de manera adecuada.

La entidad está a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la CNMC estudie la idoneidad o no de la opa que el BBVA formuló de manera hostil sobre la entidad en mayo. Es el siguiente paso que tiene que ocurrir sobre esta operación una vez que este jueves el Banco Central Europeo, en una decisión esperada, diera luz verde a una operación que se lanzó tras el rechazo a la oferta de fusión que propuso el BBVA a la entidad catalana. En ese momento, Sabadell consideró que con la oferta propuesta «se infravaloraba signficiativamente» el proyecto del banco y sus «perspectivas de crecimiento como entidad independiente».

Así, en una carta firmada por el presidente del Banco dirigida a los accionistas, Josep Oliu asegura que la resolución del BCE, el movimiento más importante de la operación, era de esperar puesto que se centra en la «solvencia del BBVA y de la operación propuesta». Es por lo que serán los reguladores españoles quienes tomen la decisión basándose en como afectaría esta operación a los accionistas del Banco Sabadell, a la competencia del sistema financiero español, a los clientres de la entidad y, según explican en la misiva de este viernes, «a la financión a las pymes».

Pero una vez que esto ocurra, la opa no está resuelta. Será en ese momento el Gobierno quien tendrá que dar su beredicto, que ya ha adelantado que se opone a la operación. En todo caso, el Ejecutivo tendría la última palabra, pero no podría vertar la compra, solo al fusión de ambas entidades tras la adquisición. Son, por tanto, los accionistas del banco catalán quienes decidan si la opa sale adelante o no. Pero esto o ocurrirá, estima el presidente de la entidad, hasta finales de 2024, o incluso en 2025.