Banco Sabadell descarta repercusiones en España del caos bancario

Clara Alba Alicante Miércoles, 22 de marzo 2023, 16:39 | Actualizado 18:29h.

Banco Sabadell manda un mensaje de calma al mercado tras las bruscas caídas sufridas en Bolsa en las jornadas de mayor tensión por el estallido de la reciente crisis bancaria. Fuentes de la entidad, que este jueves celebra su junta general de accionistas en Alicante, reconocen que si esta situación «hubiese ocurrido hace dos o tres años», habría mayor preocupación. Pero tras estos últimos ejercicios de reestructuración, «nuestros ratios de liquidez y solvencia actuales están fuera de toda duda».

Durante un encuentro con periodistas previo a la junta, el presidente del banco, Josep Oliu, recordó que «el problema del Silicon Valley Bank (SVB) en EE UU no solo ha sido de gestión, sino también de una grave falta de supervisión, y esto es muy difícil que ocurra en Europa».

Por su parte, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, también descartó el riesgo de contagio en términos de fuga de depósitos. «Nuestros depósitos están garantizados en niveles muy superiores al 60%», recordó el directivo. Y en líneas similares se mueven en el resto del sector.

Además, recuerdan que la entidad vendió buena parte de su cartera de deuda para hacer frente al reciente proceso de reestructuración, por lo que su exposición a posibles pérdidas latentes por la subida de tipos de interés (que deprecia el valor de esos bonos en cartera) es muy limitada. En total, la cartera de renta fija supone un 11% sobre el total de su activo.

«Todo esto nos ha permitido vivir esta semana de incertidumbre con la intranquilidad de lo desconocido, pero con la calma de estar en buena posición», añadió Oliu.

El presidente de la entidad insistió en que Banco Sabadell no tiene exposición a Credit Suisse, tras el colapso de la entidad que terminó con un matrimonio 'forzoso' con UBS borrando de un plumazo la inversión de los bonistas de Cocos (un tipo de deuda híbrida), por delante de los accionistas, que recibieron un trato más benévolo bajo los términos del acuerdo. «Es un problema suizo, las autoridades europeas ya han dejado claro que en la zona euro esto no podría pasar», indica Leopoldo Alvear, director financiero del Sabadell.

El banco tampoco se plantea la posibilidad de comprar el negocio de banca privada de Credit Suisse en España, un segmento en el que Sabadell aspira a crecer en los próximos años, por lo que la operación podría suponer una oportunidad para cumplir este objetivo. Pero insisten en que su camino en este negocio va hacia un modelo distinto, de un ámbito más doméstico. «Somos un banco de empresas y aspiramos a ser el banco de los empresarios y los directivos», insisten desde la entidad.

Morosidad, impuesto y depósitos

Aunque los bancos centrales han logrado frenar las turbulencias al asegurar que harán todo lo necesario para ayudar a las entidades en apuros, los analistas coinciden en que las turbulencias vividas estas jornadas provocarán efectos a medio plazo, sobre todo en términos de contracción del crédito. Ante esta perspectiva, Banco Sabadell descarta un posible alza de la morosidad en los próximos meses, tampoco por el impacto de la inflación en el presupuesto de los hogares.»De momento no observamos ningún deterioro. Y no solo monitorizamos los impagos, también seguimos indicadores como clientes que dejan de cobrar la nómina», insisten. Recuerdan, no obstante, que aún quedan muchos préstamos por repreciar en el segmento de hipotecas.

Durante el encuentro con la prensa, los principales directivos de la entidad también se pronunciaron sobre el impuesto a la banca que entró en vigor a principios de año, y que Sabadell ha recurrido. «Teníamos la obligación de hacerlo, en defensa de los accionistas», explicó Oliu. A su juicio, las turbulencias vividas esta semana «deben hacer reflexionar al Gobierno», en el sentido de que «todo aquello que vaya en detrimento de la generación de solvencia no es bueno».

La entidad, que de momento aboga por mantener su sede en Alicante, también defiende la política de remuneración de los ahorros de los bancos, frente a las críticas por la negativa a mejorar la rentabilidad de los depósitos ante la subida de los tipos de interés. «Nosotros damos distintas respuestas a distintas necesidades, a través de fondos de inversión, planes de ahorro, rentas vitalicias, fondos garantizados, etc», indican. Calculan que en este tiempo han entrado unos 2.500 millones de euros en fondos garantizados, «más o menos la misma cifra que han comprado los particulares en letras del Tesoro».