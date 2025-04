El Banco de España alerta: El motivo por el que Hacienda podría quedarse con todo el dinero de tu cuenta

IRENE TORIBIO Martes, 24 de mayo 2022, 13:42 Comenta Compartir

Es bastante frecuente contar con varias cuentas bancarias: Aquella que abrimos como fondo de ahorros, la que abrieron nuestros padres cuando éramos pequeños... El único problema es que se nos olvide que existen y caigan en el abandono, literalmente. Después de 20 años sin movimiento alguno por parte del titular de una cuenta, el banco puede considerarla «abandonada» y, por ello, traspasar el dinero al Estado. Así lo avisa el Banco de España, que recomienda cancelar aquellas cuentas que tengan saldos en presunción de abandono. Pero que no cunda al pánico, no lo harán sin previo aviso. Una cuenta se considerará legalmente «abandonada» después de 20 años sin que el titular haga ningún movimiento en la misma. El dinero existente pasaría entonces a ser propiedad del Estado, es decir, de Hacienda.

Es por eso que el Banco de España ha publicado un aviso en el que señala que la entidad no tiene la obligación de remitir extractos y documentos «si no ha habido movimientos». Sin embargo, antes de producirse el traspaso al Estado, la entidad bancaria tiene la responsabilidad notificar al titular, al menos tres meses antes del transcurso del plazo señalado de 20 años, mediante correo certificado o medio análogo a la dirección que tenga el banco, que no ha realizado gestión alguna en la misma junto al plazo restante para considerarla abandonada. No procederá esta notificación cuando su coste supere, previsi­blemente, el importe de los fondos.

Además, deberá comprobar y garan­tizar que no se ha realizado ningún movimiento ni gestión del titular sobre la misma y facilitar a los titulares de los fondos, o a sus herederos, si lo solicitan, certificación de que aquellos se han entregado a la Administración General del Estado, con indicación expresa de la fecha de su declaración y de la Delegación de Economía y Hacienda.

Está recogido en el artículo 18 de la Ley 33/2003 del Patrimonio del Estado señala que: «Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años».

Cancelar una cuenta

Para cancelar una cuenta no es suficiente con dejar el saldo a cero, apuntan desde el Banco de España, es necesario dar instrucciones expresas, por escrito, a tu banco, solicitando la cancelación.

A pesar de no ser usada, el banco puede cobrar las comisiones de mantenimiento, si bien también tiene que seguir cumpliendo con la obligación de enviar la información periódica y de las liquidaciones como extractos mensuales, justificantes de cada liquidación y el resumen anual de comisiones e intereses, informando de las cantidades debidas.

Acorde con las buenas prácticas bancarias, el banco no puede cargar comisiones e intereses por el descubierto cuya única causa sea el cargo de comisiones en la cuenta.