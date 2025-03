La ayuda a los hipotecados por el euríbor se retrasa ante el control de los impagos

Aunque los ciudadanos van comprobando cómo sus hipotecas se va a incrementar en la próxima revisión, el nuevo protocolo de medidas para que los hogares ... más vulnerables puedan hacer frente a esta situación se encuentra congelado. Y ello a pesar del impulso que parecía habían dado desde el Gobierno y las entidades en las últimas semanas para impulsar las actuaciones bancarias que amortigüen esta situación derivada de la subida de tipos. Habrá pacto, pero previsiblemente llegará «en las próximas semanas» y no en pocos días, como estaba previsto.

Así lo indican fuentes financieras, quienes admiten que la situación no se ha desmadrado en sus créditos hipotecarios a pesar de que las estadísticas revelan una escalada del euríbor (va a cerrar el mes por encima del 2,6% frente al -0,4% de hace un año) y un impacto en las cuotas mensuales que ya se están renovando. Por ahora, esos incrementos no son alarmantes. Lo admiten los bancos, cuyos responsables no atisban una urgencia a la hora de proponer nuevas medidas para que más familias se acojan al Código de Buenas Prácticas bancario, que permite fundamentalmente la reestructuración de la hipoteca para pagar menos ahora a costa de prolongar los plazos del crédito.

Los responsables de los bancos querían que el acuerdo entre el sector y el Ministerio de Economía (el departamento que dirige estas conversaciones) estuviera listo antes de la presentación de resultados trimestrales. Finalmente no ha sido así. Las entidades han rendido cuentas esta última semana de octubre sin que hayan podido anunciar una ampliación de es protocolo que permitirá albergar a más clientes vulnerables de los que hasta ahora se pueden beneficiar del mismo, en función de sus ingresos y su situación económica.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, admitía en la presentación de resultados de la entidad que la actual situación por la que atraviesan las hipotecas derivada de la subida del euríbor «no tiene la gravedad que vimos en la anterior crisis», refiriéndose a la recesión de hace más de una década, cuando los impagos subieron hasta el 13%. La morosidad de los préstamos se encuentra en el 3,86% (el último dato disponible de agosto). Aunque las entidades no atisban un crecimiento exponencial de los impagos en los próximos meses, aunque la economía pueda contraerse a final de año.

El ejecutivo considera que la política del BCE de subida de tipos va a tener un «impacto moderado» en el pago de hipotecas y que no hay ninguna casuística de clientes con problemas para hacer frente a su cuota. También el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, considera que el impacto de los problemas en hipotecas de clientes vulnerables es «perfectamente gestionable».

Las entidades califican de «gestionable» el impacto que tiene la subida de tipos en sus hipotecas a tipo variable

El sector apunta que las peticiones que están recibiendo estos días los bancos para refinanciar deudas o alertar de posibles impagos no se están desbordando a pesar de la dimensión de la subida del euríbor. La mayoría de los créditos afectados están constituidos desde hace 10 o 15 años y ya han amortizado buena parte de sus intereses, frente a quienes han constituido una hipoteca en los últimos años, en su mayoría a tipo fijo. En este contexto son muchas las dudas que se generan entre los clientes a la hora de plantearse un cambio. Estas son las respuestas más idóneas.

Depende del año

El impacto de la subida del euríbor en las hipotecas variables difiere entre quienes la firmaron hace muchos años o los que lo han hecho recientemente. Por ejemplo, las hipotecas más recientes sufrirán los mayores incrementos (entre 230 euros y 250 euros más al mes en el caso de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años a euríbor más 1,5%), mientras que esa misma hipoteca contratada en 2011 crecería en 147 euros, y si fuera contratada en 2005, unos 90 euros más.

El coste de la modificación

El cambio de una hipoteca variable a fija es más flexible desde la puesta en marcha de la última ley hipotecaria de 2019, donde se establece una comisión máxima por novación del 1,5% sobre el capital pendiente, siempre que la modificación se realice en los tres primeros años del crédito. Si ya ha transcurrido ese plazo, el banco no puede aplicar una comisión por esta operación.

¿Compensa cambiarse al fijo?

Si se trata de una hipoteca constituida hace muchos años, posiblemente no compense, ya que es en los primeros años de hipoteca cuando se pagan más intereses. En cualquier caso, hay que calcular si el interés que ofrezcan de la hipoteca fija es superior al del euríbor más el diferencial en varios escenarios posibles.