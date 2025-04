El precio de la gasolina da un giro y baja tras dos semanas de subida

MARÍA ISABEL HIDALGO Lunes, 28 de noviembre 2022, 15:00 Comenta Compartir

Tras meses de subida, el precio medio de la gasolina sufre una nueva bajada, la primera tras dos semanas de incrementos, por lo que el precio ahora se sitúa en 1,764 euros, una cifra similar a la que alcanzó en el mes de octubre. Pero no solo ha descendido la gasolina, el diesel también lo ha hecho, ha bajado hasta 1,876 euros, su precio más bajo desde el 10 de octubre, cuando costaba 1,857 euros.

Con estas cifras, el precio medio de la gasolina en España ha bajado un 1,12%, tras dos semanas seguidas de incrementos. Mientras, el diesel sigue en bajada con un 3,24% en comparación con la semana anterior, con esta, acumula ya, su tercera semana consecutiva de descenso. Así, la diferencia de precios entre ambos carburantes se sitúa en 11 céntimos. Pero en las estaciones de repostaje las diferencias son mucho mayores y los descensos se aproximan realmente al 10%, según los datos recogidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Caída de precios en tres días

Los costes de los carburantes se sitúan cada vez más lejos de los máximos que alcanzaron este verano, cuando en el mes de julio el litro de gasolina costaba 2,14 euros y el del gasoil llegó a los 2,1 euros. Esta brusca caída ocurrida en apenas tres días, mantiene a la gasolina por debajo de la cifras de antes de la entrada en vigor de la ayuda de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno en el mes de marzo, pero no ocurre lo mismo con el gasoil que pese a los descensos continúa superando su precio inicial, por lo que muchos extremeños continúan acudiendo a las gasolineras más económicas.

El abaratamiento de los carburantes tiene que ver con la caída brusca del precio del petróleo, que ha tardado en hacerse ver en las gasolineras pero su precio está cayendo. De hecho, esta semana ha situado el barril de Brent por debajo de los 83 dólares, su precio más bajo desde que estallara la guerra en Ucrania.

Extender el descuento

Que el descuento de 20 céntimos se extienda más allá del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza esta medida, dependerá de cómo se encuentren los precios de los carburantes en diciembre. Por ello, en el supuesto de que los precios no alcancen mínimos razonables el Ejecutivo podrá extender esta ayuda de forma generalizada o solo para profesionales (transportistas y colectivos vulnerables).

El precio de los carburantes afecta también el cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC), que será el encargado de determinar el pocentaje exacto del aumento de pensiones para 2023. Este dato no afecta a los sueldos de los empleados de empresas públicas, salvo que así se recoja en el convenio laboral o si el salario del empleado es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

De esta forma, el 29 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el IPC adelantado de noviembre. Con el que se sabrá casi de forma definitiva el aumento exacto de las pensiones, que se revalorizarán en función del IPC medio del conjunto del año (se suman los datos del IPC desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022 y se divide el resultado por 12), pero no se hará público hasta el 14 de diciembre por lo que no será hasta finales de este mes cuando conozcamos si se mantendrá o no la ayuda a los carburantes.

