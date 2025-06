Uno de cada tres autónomos no tendrá vacaciones este verano

Santiago Matilla lleva varios veranos sin pisar la playa pese a residir en una localidad costera. Tiene una pequeña flota de taxis en una localidad ... de Mallorca y los meses de julio y agosto son sinónimo de trabajo a destajo. Ni un día de asueto, solo viajes de ida y vuelta al aeropuerto. «No hay tregua», resopla. El periodo estival, que para millones de españoles significa descanso, representa para un buen porcentaje del colectivo autónomo sacrificio.

Como este taxista, uno de cada tres trabajadores por cuenta propia no se tomará vacaciones este verano. Así lo refleja una encuesta reciente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) según la cual solo el 43,7% de los autónomos tiene previsto tomarse vacaciones este verano. Un 11,4% lo hará en otra época del año, y un 13,1% aún no ha decidido si podrá descansar. El dato más alarmante del estudio es que uno de cada cuatro de estos trabajadores responde que no prevé tomarse ni un solo día libre en todo 2025. Y la radiografía no mejora al mirar en retrospectiva: el 23,2% lleva más de un año sin vacaciones independientemente de la época del año. De ellos, un 12% afirma que no cierra su negocio desde hace más de tres años.

¿Cuándo descansan los autónomos? La mitad -el 50,7%- lo hace en otoño y el 20,9% en invierno. El verano, por tanto, no es viable ni atractivo para muchos de estos trabajadores que prefieren esperar a que bajen la actividad o los precios.

Diferencias por sectores

Pero la situación varía considerablemente en función del sector al que se dedican. Entre los autónomos que se dedican al turismo, solo un 10,2% descansa en verano y casi la mitad, el 49%, lo hace fuera de temporada. Y, en hostelería, solo un 25,4% descansa en verano.

Este es el caso de Matilla, que desde hace varias décadas prefiere parar en diciembre y enero, cuando vuelve a la Península para visitar a su familia en Navidad y hacer un viaje fuera de España cuando los precios bajan y su trabajo, también.

Por contra, en transporte y construcción cerca del 44% sí se toma un respiro en los meses de vacaciones por excelencia mientras que en agricultura e industria, menos del 30% veranea.

¿Por qué no descansan? El principal motivo que responden los encuestados es económico. Más de la mitad de los autónomos que no se van de vacaciones, el 50,4%, lo atribuye a la falta de recursos económicos. Otro 37,5% señala que no puede ausentarse porque debe gestionar personalmente su actividad. En total, casi 9 de cada 10 autónomos que no veranean lo hacen por razones económicas o estructurales.

Para quienes sí descansan, la principal razón es que su actividad se reduce en verano (37,1%), lo que les permite disfrutar de unos días con familia y amigos (35,1%). «Lo que sí es indudable es que las vacaciones de los autónomos, los que las tienen, duran dos semanas y la inmensa mayoría no pueden desconectar, sino que tienen que estar al pie al pie de la actividad y al pie del negocio», afirma Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

Tipo de negocio y perfil

Por otro lado, contar con empleados también marca la diferencia. Uno de cada cuatro trabajadores se marcha de vacaciones porque tiene trabajadores en los que delegar y un 16,2% las compatibiliza con trabajo, por lo que nunca desconecta del todo. Y solo el 56,6% puede cerrar completamente su negocio.

«Otro aspecto importante a destacar es que las mujeres tienen mayor nivel de vacaciones estivales que los hombres», agrega Amor. El perfil del tipo de autónomo que se tomará vacaciones de acuerdo a la encuesta de la Federación es el de mujer -47,9% frente al 40,7% de los hombres- ubicada en entorno urbano con una actividad profesional en el interior del país, con trabajadores a su cargo y que no trabaja en el sector turístico.