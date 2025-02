Apenas 350.000 autónomos han adecuado sus cuotas al nuevo sistema de cotización

Lucía Palacios Madrid Lunes, 10 de abril 2023, 11:07 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

El nuevo sistema de cotización para los autónomos basado en sus ingresos reales aún no está dando los frutos deseados pese a que entró en vigor hace ya más de tres meses. Así, la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia mantiene la misma base de cotización y solo 350.000 ha cumplido con la nueva norma y ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos para así adecuar su cuota a los rendimientos netos.

Esto es lo que pretende el nuevo modelo que ya no permite a los más de 3,3 millones de autónomos escoger sus bases de cotización y pagar, si así lo desean, el mínimo –como elegía la mayoría–, sino que les pide que antes de iniciar el año estimen cuánto facturarán durante el ejercicio que entra y cambien sus cuotas a esa previsión. Pero esto solo lo ha hecho el 12,5% del colectivo, según se desprende del último barómetro publicado este lunes por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

Más de la mitad paga menos

El 60,3% de los autónomos afirma que no ha comunicado su previsión de ingresos y otro 22,5%, uno de cada cinco autónomos, aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si lo ha realizado o no.

Y eso que de ese 12,5% que afirma haber notificado sus ingresos, algo más de la mitad, el 53,1%, asegura que su cuota a pagar ha disminuido, frente a uno de cada tres autónomos, el 33,6%, que señala que el importe ha aumentado.

Se deduce, por tanto, que este colectivo de trabajadores es reacio a cambiar su base de cotización pese a que muchos saldrían ganando y prefieren esperar a regularizar su situación el año que viene, cuando ya tengan los datos reales de sus ganancias. Será entonces cuando la Seguridad Social, con los resultados que arroje la declaración de la renta del ejercicio anterior, le comunique si tiene que pagar por haber abonado menos o, por el contrario, le sale a devolver. Pero eso se retrasará a otoño de 2024, unos meses después de cumplir con Hacienda.

«Yo siempre lo dije: aventurarse en el mes de febrero o marzo a decir los ingresos que tiene un negocio a lo largo del curso es bastante complicado. Bares, comercios o explotaciones agrarias no saben qué van a facturar el mes siguiente, especialmente en este contexto de incertidumbre económica», señaló el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que incluso apuntó a que las cifras oficiales de los que sí lo han hecho serían incluso inferiores y ni siquiera alcanzarían los 300.000.

El también vicepresidente de CEOE alertó además de que, «aunque hay más actividad en 2023, los autónomos ganan igual o menos que en 2022» a consecuencia de que los gastos se han disparado. Así, prácticamente el 80% de los emprendedores declara que se ha mantenido igual que el año pasado o incluso ha reducido su facturación, mientras sí han crecido las ventas para un 19,8%, justo la mitad de ese 38% que gana este año menos.

Lo que sí hay ya mayoría total es en el porcentaje de autónomos que han subido los precios para poder hacer frente a la escalada de la inflación y el incremento de los costes. Dos de cada tres, el 68,1%, ha tenido que elevar precios dada la insostenibilidad de la situación, según destaca la encuesta que se ha realizado entre más de 1.200 trabajadores.

Y muchos de los que aún no lo han hecho, lo harán a lo largo de 2023. Un 65,5% de los autónomos pronostica que tendrá que seguir elevando los precios mientras solo un 17,1% lo descarta. También hay un 17,4% de los encuestados que no sabe o no contesta.

Los negocios, en riesgo

«La subida generalizada de los precios, la escalada de los costes de las materias primas… están poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos autónomos, al ver aumentar sus gastos por encima de sus ventas», advirtió Lorenzo Amor, que denunció que actualmente hay 600.000 autónomos que suben cada día sus persianas sabiendo que pierden dinero, puesto que los gastos son superiores a los ingresos.

Y es que los costes se han disparado este año para más del 85% de los autónomos, y casi el 40% tiene unos gastos entre un 10% y un 20% mayores; incluso se eleva por encima del 30% para el 26,6%. La inflación junto con la subida de impuestos y cotizaciones han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios, según resalta el informe.

Y las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas: menos del 20% piensa que su negocio crecerá en los próximos meses, mientras el 70% no ve signos de mejorar en el corto plazo.

