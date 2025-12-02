HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Junta destinará casi dos millones para adecuar el Palacio de Congresos de Badajoz como centro sanitario
R.C.

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

No será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:32

Comenta

El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las ... empresas. Fuentes de Hacienda confirman a este medio que esta ampliación será de un año. Es decir, que no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10

    La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu